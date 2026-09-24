El cirujano denunciante del Ramón y Cajal se querellará contra Matute por "hostigamiento"

El doctor Luis Martos, cirujano del Hospital Ramón y Cajal que denunció en su momento la modificación de la prioridad de casi sesenta pacientes en las listas de espera quirúrgicas del centro, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. El facultativo justifica esta decisión por el "hostigamiento" que asegura haber sufrido tras hacer públicas las supuestas alteraciones en el sistema.

Así lo ha trasladado este jueves durante una concentración de apoyo convocada por el sindicato médico Amyts a las puertas del hospital madrileño. Durante la protesta, Martos ha detallado la interposición de una querella al considerarse "víctima de una serie de acusaciones". Además, ha expresado su confianza en que "la justicia la resuelva de la misma manera que ha resuelto todo hasta ahora".

Luis Martos ha precisado que las acciones legales se presentarán tanto desde el punto de vista penal como civil y que irán dirigidas directamente contra la máxima responsable de la Sanidad madrileña. Al ser preguntado por los motivos concretos de la acción penal, el médico hace referencia a unas declaraciones en las que se le acusaba de haber modificado 57 historias clínicas para rebajar a los pacientes de una categoría preferente a normal con el presunto fin de "trabajar menos".

A su juicio, estas afirmaciones por parte de la Administración se realizaron "sin pruebas". Asimismo, ha querido distinguir entre las palabras pronunciadas en sede parlamentaria y las publicaciones que se difundieron de forma posterior. "Todos sabemos la inmunidad de la que disfrutan ellos en sede parlamentaria", ha señalado al respecto.

Martos también ha explicado que contará con el respaldo de Amyts para ejercer las acciones legales por entender que este es "un problema laboral", en lugar de hacerlo a través de abogados particulares.

Matute señala la búsqueda de un "rédito político"

Respecto a la manifestación, la consejera de Sanidad ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "siempre respeta la libertad de expresión" y ha defendido que la gestión de las listas de espera se realiza "en base a un criterio clínico y médico", negando de forma tajante que se haya producido "ningún tipo de manipulación ni maquillaje". Por contra, ha acusado a quienes cuestionan la gestión de las listas de perseguir "un rédito político".

Igualmente, Fátima Matute ha insistido en que un cambio de prioridad "no modifica ni el número de personas que están dentro de la lista de espera, ni tampoco el tiempo acumulado de espera" y ha considerado que presentar la cuestión de otra manera supone trasladar mensajes que "desasosiegan a la población".

"Eso es algo vil y mezquino porque utilizan la sanidad y la salud como un ariete político", ha afirmado, llegando a calificar esta utilización de la sanidad como "un delito de salud pública".

Preguntada también por la petición de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que la Comunidad suspenda las instrucciones de confidencialidad trasladadas a los profesionales sanitarios, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha argumentado que la obligación de preservar la confidencialidad de los datos médicos deriva también del propio código deontológico de los sanitarios. A su vez, ha acusado a la ministra de hacer "ruido político" a través de las redes sociales.