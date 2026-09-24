El informe del CGPJ que esgrime Ayuso: "Por cada desahucio en Madrid, hay cinco en la Cataluña de Illa"

Isabel Díaz Ayuso recurrió este jueves a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defender su gestión de la vivienda en Madrid frente a las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez por el desahucio de Maricarmen.

La presidenta madrileña aseguró que "por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez", una comparación que basa en las estadísticas judiciales sobre lanzamientos y ejecuciones hipotecarias.

No es "fake news" como dicen. El gobierno de Illa y Sánchez en Cataluña es el que más desahucios ejecuta en España. Fuente:https://t.co/TlrN7atRrF — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 24, 2026

El informe del CGPJ sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales recoge que durante 2025 se practicaron en España 24.540 lanzamientos, la denominación que emplea la estadística judicial para los desalojos ejecutados, un 11% menos que en 2024. De ellos, los derivados del impago del alquiler descendieron un 10,9%, mientras que los relacionados con ejecuciones hipotecarias se redujeron un 14,3%.

Junto a los lanzamientos, el informe analiza las ejecuciones hipotecarias, que son procedimientos judiciales iniciados ante el impago de una hipoteca y que no equivalen necesariamente a un desahucio efectivo. En este apartado Cataluña aparece claramente por delante de Madrid: en 2025 se iniciaron 9.370 ejecuciones hipotecarias en Cataluña frente a 2.889 en la Comunidad de Madrid. Andalucía registró 6.466 y la Comunidad Valenciana, 3.530.

Es precisamente este mapa territorial el que Ayuso puso sobre la mesa durante su intervención ante el Círculo de Empresarios, después de la polémica generada por el desahucio de Maricarmen. "Por desahucios el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia Madrid", afirmó la presidenta, antes de establecer la comparación con Cataluña.

Su intervención se produjo un día después de que la ejecución del desahucio de Maricarmen desencadenara una concentración ante el ático adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí. Ayuso defendió que el lanzamiento no fue una decisión del Gobierno regional, sino la ejecución de una orden judicial por parte de la Policía Nacional. "No es una decisión nuestra", sostuvo, en referencia a las leyes que regulan estos procedimientos.

Frente a las críticas recibidas desde el Gobierno central, la presidenta reivindicó que Madrid se encuentra por detrás de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana en el volumen de estos procedimientos.

Los datos del CGPJ muestran, además, que la evolución de los lanzamientos fue descendente en 2025. El organismo registró 24.540 lanzamientos practicados en todo el país, frente a los 27.564 del año anterior. El informe también incorpora por primera vez datos sobre las solicitudes de suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por especial vulnerabilidad: durante el cuarto trimestre se recibieron 2.732 peticiones y los juzgados resolvieron 2.559, de las que 221 terminaron con la suspensión del lanzamiento al amparo del Real Decreto 11/2020.

El otro indicador incluido en el informe, las ejecuciones hipotecarias, sí experimentó un fuerte incremento. Los juzgados españoles iniciaron 31.416 procedimientos en 2025, un 35,6% más que en 2024. Cataluña concentró el mayor número, con 9.370, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid. También fue Cataluña la comunidad con la tasa más elevada por cada 100.000 habitantes, con 115 procedimientos.

Ayuso utilizó estas cifras para reivindicar las políticas de vivienda de su Ejecutivo y cuestionar el discurso del Gobierno central tras el desahucio de Maricarmen. "Además de que en esta comunidad es donde más vivienda protegida y libre se construye de toda España", afirmó, antes de defender unas políticas que, según explicó, se basan en "el equilibrio, en la protección de la propiedad y el capital".

La presidenta acusó a Sánchez de alentar un clima de tensión en Madrid. Según Ayuso, las movilizaciones iniciadas en septiembre "están siendo más violentas" y terminarán afectando a quienes viven, trabajan o estudian en la región.