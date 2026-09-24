El pianista de cabecera del PSOE dice que se ofreció a pagar el alquiler de Maricarmen

El pianista y escritor James Rhodes ha asegurado en una entrevista con Silvia Itxaurrondo en La Hora de la 1 de TVE que se puso en contacto con la empresa propietaria del piso en el que vivía Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el miércoles, para intentar evitar su salida de la vivienda.

Rodhes ha sostenido que contactó con la empresa propietaria, Urbagesa, a través de las personas que estaban mediando en el caso. Según su relato, planteó dos alternativas. La primera consistía en asumir el alquiler por un precio que consideraba razonable dentro del mercado. La segunda era comprar directamente la vivienda y alquilársela posteriormente a Maricarmen para que pudiera permanecer en ella.

"Déjame comprar el piso, alquilarlo para ella, y todos ganamos. Vosotros con su dinero, ella con su casa", ha explicado el pianista preferido de Pedro Sánchez al recordar el mensaje que trasladó a la propiedad. El pianista sostiene que las dos propuestas fueron rechazadas.

Rhodes ha cuestionado la decisión de la empresa y ha planteado que el inmueble pueda permanecer vacío a la espera de una subida de precios. "Entonces es más de comportarse como tiburones", ha afirmado. En su opinión, el caso refleja una situación en la que el beneficio económico se antepone a otras consideraciones: "No tiene nada de humano, es beneficio ante todo. Si fuera tu abuela, ¿qué dirías?".

El pianista James Rhodes ofreció al fondo Urbagestión pagar el alquiler o a comprar la casa de Maricarmen: "No hay mucho para contar positivo. Me ofrecí a pagar el alquiler a un precio de mercado y también me ofrecí a comprar el piso y se negaron a todo".#LaHora24S pic.twitter.com/g8hYHlF4RU — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 24, 2026

También ha cuestionado la actuación de las administraciones y de los partidos políticos ante el desahucio. Según ha señalado, el caso se ha convertido en materia de confrontación política en lugar de encontrar una solución para la mujer. "Seguro que algunos me van a atacar por intentar ayudar, un pijipi, perroflauta, rojo de mierda, todo eso".

Dice que no es el único que se ofreció

El pianista de cabecera del PSOE ha vuelto a hacer hincapié en que estaba dispuesto a asumir el coste necesario para que Maricarmen pudiera continuar en la vivienda. "Hay alguien con los recursos para pagar el alquiler a lo que cobra en el mercado y si no, comprar el piso entero y dejarla vivir ahí gratis. Y aun así, no es suficiente", ha afirmado.

Por último, Rhodes ha asegurado que otras personas también habrían planteado alternativas para evitar el desalojo: "No soy el único que ha ofrecido. Sé que hay otra gente que ha ofrecido cosas iguales y nada", ha señalado.