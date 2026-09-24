La izquierda en Madrid se aferra con fuerza a Maricarmen con la vista puesta en mayo

El secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha encabezado la ofensiva de la izquierda contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de no ejercer las competencias autonómicas en materia de urbanismo y de mantener un modelo "absolutamente especulativo". En declaraciones previas a la reunión interparlamentaria socialista en el Parque de la Rosaleda, Óscar López ha situado la gestión del Ejecutivo regional en el centro de los ataques tras el desahucio de una vecina de 87 años en el distrito de Retiro.

El dirigente socialista ha censurado la postura de la jefa del Ejecutivo regional ante las concentraciones convocadas en la tarde de ayer tras la ejecución del lanzamiento judicial. "Acabo de escuchar a la señora Ayuso victimizándose otra vez por las manifestaciones de ayer. Y le quiero decir a la señora Ayuso que ella no es la víctima. La víctima es Maricarmen", ha aseverado Óscar López, contrapesando la "apuesta ideológica" del PP con la exigencia de aplicar íntegramente la norma estatal en la región.

El ministro ha remarcado que la responsabilidad competencial en materia de urbanismo recae en las comunidades autónomas y ha cargado contra el Gobierno regional al asegurar que está "más volcado en buscarle un ático a la señora Ayuso" que en dar respuesta al problema habitacional. Según el líder del PSOE-M, la trayectoria del PP en la región se ha basado en vender inmuebles públicos a "fondos buitre", un modelo en el que "grandes fondos de inversión compiten con ciudadanos particulares".

Óscar López ha instado al PP y a Vox a respaldar en las Cortes Generales las iniciativas impulsadas por el Gabinete central para frenar los lanzamientos procesales, tras recordar que la Cámara Baja ha rechazado en cuatro ocasiones la aprobación de la medida. Respecto a las exigencias de Sumar para llevar de forma inmediata el Real Decreto-ley de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes, el titular de Transformación Digital ha evitado confirmar si la norma irá a la mesa del Gabinete, aunque ha afirmado compartir el objetivo de su socio parlamentario. Asimismo, ha esquivado el enfrentamiento con Sumar por sus reproches a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recalcando que la solución exige un cambio de rumbo institucional en la Comunidad de Madrid.

Presión coordinada en el Ayuntamiento y la Asamblea

La presión contra las instituciones madrileñas se ha extendido al Ayuntamiento de Madrid. La portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, ha remitido una carta para solicitar la convocatoria urgente del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con el fin de activar soluciones residenciales y estudiar la compra de inmuebles enteros. Reyes Maroto ha criticado la "falta de soluciones" del Consistorio, asegurando que el alcalde José Luis Martínez-Almeida está "atrapado en las mentiras de Ayuso" y desplegando "un Plan Reside que es un Plan Expulsa", mientras la EMVS mantiene "1.300 viviendas que están vacías sin adjudicar".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta regional de poner "la alfombra roja a los fondos buitre que están especulando" y de limitarse a "inaugurar una feria inmobiliaria". En la misma línea, la líder de la oposición municipal, Rita Maestre, ha señalado de forma directa a la Comunidad y al Ayuntamiento por no haber evitado el desalojo mediante una llamada telefónica, sosteniendo que la aplicación de la legislación estatal habría impedido que los propietarios aumentasen el alquiler.

Urtasun eleva el tono contra Isabel Díaz Ayuso

La cúpula de Sumar ha endurecido la descalificación política hacia la jefa del Ejecutivo regional. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que "la señora Díaz Ayuso es una psicópata social" y la ha acusado de mostrar un "desprecio absoluto por la gente mayor", equiparando su gestión actual con la actuación del Gobierno autonómico durante la pandemia.

Urtasun ha rematado asegurando que "de los fondos buitre, del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid nadie espera ya nada", emplazando a la mayoría parlamentaria del Congreso a sacar adelante el Real Decreto-ley.