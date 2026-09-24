La recreación de Ayuso sobre el afectuoso encuentro entre Sáchez y Delcy Rodríguez: "Mira, está ahí el colega"

Isabel Díaz Ayuso ha reconstruido de forma cómica el breve encuentro entre Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez en la Asamblea General de Naciones Unidas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto el foco en los gestos, en la distancia entre ambos y, sobre todo, en la familiaridad que, a su juicio, desprendía la escena.

"Me encantó el paseíllo de Delcy. Delcy le ve, dice, 'mira, está ahí el colega'. Y entonces él dice 123, llama corriendo al buzón de voz de Movistar. Dice '¡que viene, que viene, que viene, que viene, que viene!. ¿Qué pasa? Si somos colegas de toda la vida, si yo soy la que te metí, no solo las maletas... '", relata Ayuso con sorna.

En su recreación, Rodríguez identifica a Sánchez entre los asistentes y se dispone a acercarse a él con la confianza de quien, sostiene la presidenta madrileña, mantiene una relación previa con el jefe del Ejecutivo español. "Y fíjate si hay confianza que va Delcy tan contenta a saludarle, a pegarle un par de besos. Y entonces Sánchez dice, 'quítate de aquí, quítate de aquí'. Y entonces como ella tiene tanta confianza, se queda de pie esperando que acabe".

El encuentro real se produjo el pasado martes en el plenario de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Rodríguez se acercó al lugar donde Sánchez esperaba el inicio de la sesión. El presidente estaba hablando por teléfono y ella hizo inicialmente un gesto de saludo antes de apartarse. Sánchez terminó la conversación pocos segundos después y ambos se dieron dos beso e intercambiaron unas palabras.

Es precisamente ese instante el que Ayuso convierte en una pequeña escena dialogada. "Y entonces Sánchez dice: "Quítate de aquí, quítate de aquí", cuenta, antes de añadir que Delcy Rodríguez, según su interpretación, "se queda de pie esperando que acabe". Para Ayuso, ese comportamiento es una señal de confianza: "Yo eso no se lo hago a alguien si no lo he visto nunca antes y yo no tengo confianza".

Fuentes de Moncloa aseguraron que Rodríguez pidió a Sánchez que ambos siguieran hablando sobre la situación de Venezuela y que el presidente respondió que "por supuesto" y que España estaba "comprometida con el futuro de la región". Al día siguiente, preguntado por los periodistas, Sánchez resumió la escena con una frase todavía más breve: "Fue un saludo. Estábamos en la Asamblea General, en el Pleno. Se acercó, me saludó. Lo normal, no sé".

Ayuso ha recordado tambié las maletas y el caso de Plus Ultra como parte del contexto que, en su opinión, rodea la relación con Venezuela. "No solo las maletas, que todos nos fijamos en las maletas", afirma. "Qué había alrededor, qué iban colándonos mientras nosotros nos fijábamos en cuatro maletas".

La presidenta madrileña enlaza después la escena de Naciones Unidas con José Luis Rodríguez Zapatero y con la relación que ambos han mantenido con el chavismo.