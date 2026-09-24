Madrid refuerza su sanidad: conecta a médicos y farmacéuticos con una red directa para evitar errores en las recetas

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este jueves un nuevo sistema de comunicación directa entre farmacéuticos y médicos de la sanidad pública. La herramienta, denominada MAEP (Mensajería Asíncrona Entre Profesionales), permitirá trasladar de forma rápida y segura dudas e incidencias relacionadas con los tratamientos de los pacientes.

La iniciativa ha sido impulsada por el Ejecutivo autonómico junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y pretende reforzar la coordinación entre los distintos profesionales sanitarios. El sistema permitirá que los farmacéuticos consulten a los médicos de los centros de salud y hospitales sin necesidad de que ambos profesionales estén conectados al mismo tiempo.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha presentado la herramienta coincidiendo con su puesta en marcha en una farmacia de la capital. Según ha explicado, se trata de una nueva vía para mejorar la continuidad asistencial y reforzar el papel del farmacéutico como agente sanitario. "Son 9.000 farmacéuticos a pie de calle sin cita previa con todas las farmacias, unas 3.000 en las que ya hemos puesto este mecanismo que sirve para comunicarnos directamente con los hospitales y también con los centros de salud", ha señalado Matute.

Detectar errores en la medicación

MAEP funcionará como un servicio de mensajería web a través del cual el farmacéutico podrá enviar al médico consultas relacionadas con un paciente concreto y recibir posteriormente las respuestas o notificaciones correspondientes.

Entre las situaciones que podrán comunicarse se encuentran los errores en la toma de medicamentos, las dosis o posologías incorrectas, las duplicidades terapéuticas, las contraindicaciones, las alergias, los efectos secundarios o los problemas que impidan dispensar correctamente un tratamiento.

Matute ha puesto el foco precisamente en la capacidad del farmacéutico para detectar estas situaciones durante la atención cotidiana en la farmacia. "Esto nos permite que el farmacéutico que día a día contacta con la persona que viene a recoger su medicación pueda detectar cualquier tipo de anomalía, de una mala toma de la medicación o de que pueda haber algún tipo de incompatibilidad y entonces él inmediatamente contacta con el médico referente", ha explicado.

La consejera ha destacado que esta comunicación también permitirá dejar constancia de determinadas incidencias en la historia clínica del paciente. "No solo es importante para el médico que lo apunte en la historia porque eso puede influir en la evolución o en los datos del paciente, sino que refuerza la forma en la que se lo tiene que tomar", ha indicado.

Más control sobre la dispensación

El nuevo sistema se suma a otras medidas que la Comunidad de Madrid ya está desarrollando junto a las farmacias. Entre ellas se encuentra el denominado bloqueo cautelar, que permite al farmacéutico impedir temporalmente la dispensación de un medicamento cuando detecta algún problema.

La medida puede aplicarse, según ha explicado Matute, cuando existe una posible duplicidad de medicamentos, una incompatibilidad entre tratamientos o cuando se detecta que una persona está intentando recoger un fármaco que no le corresponde.

"Ya estábamos trabajando en el bloqueo cautelar, como he dicho, en el que el farmacéutico está habilitado para bloquear la dispensación de una medicación o bien porque vea que pueda haber una incompatibilidad por una duplicidad de medicación o una incompatibilidad entre una y otra medicación", ha señalado.

El farmacéutico, también en el seguimiento

La estrategia incluye además la dispensación personalizada de medicamentos para determinados pacientes con varias patologías o discapacidad. En estos casos, la medicación se organiza en paquetes diferenciados para facilitar su toma en distintos momentos del día.

Matute ha explicado que este sistema permite también comprobar posteriormente si el paciente ha seguido correctamente el tratamiento y generar alertas dirigidas a los médicos cuando sea necesario.

La consejera ha puesto especial énfasis en su utilidad en el ámbito de la salud mental, donde el seguimiento de la medicación puede continuar siendo relevante durante el proceso de reinserción social. "Cuando te reinsertas en la sociedad es importante que continúes con la medicación y eso también nos sirve de indicador para ver que las personas están llevando un buen tratamiento y podamos ayudarlas", ha afirmado.

Útil en los pueblos

La Comunidad de Madrid también pretende aprovechar la red de farmacias para reforzar la atención sanitaria en los municipios más pequeños. Matute ha destacado el papel que pueden desempeñar los farmacéuticos en localidades con pocos habitantes, donde pueden convertirse en un agente sanitario especialmente cercano. "Cuando hay poquitos habitantes el farmacéutico es un agente de salud único a veces porque no hay centro de salud en esos pueblos pequeñitos aunque haya uno cerca", ha explicado.

A esta función se suma la posibilidad de facilitar la llegada de medicamentos a pacientes que tienen dificultades para desplazarse hasta una farmacia. "Nos sirve para llevar la medicación al domicilio de los pacientes que no se pueden mover o que tienen problemas", ha señalado la consejera, que ha resumido esta línea de actuación como "la salud en casa".