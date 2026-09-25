Almeida acusa a la izquierda de utilizar a Maricarmen como "un señuelo electoral": "¿Quién del Gobierno la ha llamado?"

El desahucio de Maricarmen sigue abriendo frentes entre administraciones y este sábado volverá otra vez a las calles de Madrid con una manifestación convocada frente a la Real Casa de Correos, a cuyos asistentes José Luis Martínez-Almeida ha animado más bien a "acudir al Palacio de la Moncloa".

El alcalde ha respondido este viernes a las críticas de Pedro Sánchez, que desde Nueva York responsabilizó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de no haber atendido una situación que calificó de "tragedia social". Exactamente, llegó a afirmar que Almeida y Ayuso están "más preocupados en comprar y vender con dinero público áticos con 200 metros de terraza".

"Quiero saber quién del Gobierno de España ha llamado a Maricarmen y quiero saber qué ha hecho el Gobierno de España por Maricarmen", ha reclamado entonces Almeida. Como ya defendió el mismo día del desahucio y a diferencia de ello, el edil ha asegurado que el Gobierno municipal lleva mucho tiempo en contacto con la mujer ofreciéndole distintos recursos. "Para ellos Maricarmen no es una persona que está viviendo un drama, sino un señuelo electoral", ha resumido.

Almeida ha preguntado a su vez si el presidente del Gobierno ha señalado alguna vez a Salvador Illa o a Jaume Collboni por la cantidad de desahucios en Cataluña. "Insisto, hay muchos más desahucios que en Madrid. Y no le he oído nunca hablar de los desahucios en Cataluña. ¿Por qué? Porque hay desahucios de primera, los de Madrid, y desahucios de segunda. Hay desahuciados que le merecen la pena a Sánchez y hay desahuciados de los que Sánchez se olvida", ha lamentado, antes de cuestionar el papel de Sánchez al frente del Ejecutivo: "Si del desahucio de Maricarmen tú no puedes hacer nada, ¿para qué eres presidente del Gobierno?".

También el alcalde ha abordado la actuación de la Policía Nacional durante el desahucio. Y es que esta misma mañana, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunciaba que abrirá una investigación por la existencia de "imágenes que no nos han gustado" durante el operativo. Cabe recordar que hasta el portal de Maricarmen, en Sainz de Baranda, se desplazaron numerosas personas para intentar impedir el lanzamiento, lo que provocó momentos de tensión y alguna carga policial ante la negativa de los allí presentes a abandonar la zona.

Tras conocerse la decisión de Martín, Almeida ha defendido que los agentes actuaron en cumplimiento de un mandato judicial y ha reprochado que el delegado del Gobierno ponga el foco en la Policía, como ya hizo en los "incidentes gravísimos" durante La Vuelta. "Es incomprensible que el delegado del Gobierno, el encargado de mantener el orden y la seguridad en las calles de Madrid, lo que haga sea jalear a manifestantes y no proteger a la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones", ha dicho.

El alcalde ya había criticado el papel de Martín el mismo día del desahucio, cuando aseguró que se estaba intentando "quitar de en medio" pese a que la Policía Nacional depende de la Delegación del Gobierno.

En medio de todo esto, el alcalde también ha querido volver a explicar qué recursos ha ofrecido el Ayuntamiento a Maricarmen "no hoy, que también, no ayer, que también" sino "desde hace mucho tiempo". La mujer ya contaba con teleasistencia, 90 horas de ayuda a domicilio y terapia ocupacional. Tras el desahucio, el Consistorio le ha ofrecido además alojamiento, apoyo psicológico y asistencia de Samur Social, algo que Maricarmen rechazó. A pesar de su negativa, Almeida ha insistido en que "mientras no cese su situación de vulnerabilidad, nosotros no la vamos a dejar tirada".

Sobre la manifestación de este sábado en la Puerta del Sol, el alcalde ha sido claro: "Que vayan al Palacio de la Moncloa. Porque ya sé que van a ir contra Almeida y contra Ayuso, pero es que Almeida y Ayuso no gobiernan en España desde hace 8 años. Es que las competencias en materia de legislación civil, de legislación hipotecaria y de legislación procesal no son de Almeida y de Ayuso, no son nuestras, por mucho que ellos se empeñen. Esa es una competencia exclusiva del Gobierno de España".

Maricarmen, mientras tanto, permanece ingresada en el hospital. Este viernes, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha difundido sus primeras declaraciones desde allí y ha asegurado que está "muy débil y conmocionada". En un vídeo, la propia Maricarmen insta a acudir a la protesta del sábado: "Id por favor, os necesitan".