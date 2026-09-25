Descuentos, cultura y formación: así será el nuevo Carné Senior de la Comunidad de Madrid

Cumplir 55 años permitirá acceder próximamente a un nuevo Carné Sénior de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional prevé ponerlo en marcha durante el primer semestre de 2027 con el objetivo de reunir en un único sistema actividades, servicios y ventajas dirigidas a este grupo de edad.

El nuevo documento estará disponible tanto en formato físico como digital y se integrará en el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, que contempla más de un centenar de actuaciones y una inversión de 400 millones de euros anuales.

El proyecto supone además una ampliación respecto al planteamiento inicial. Cuando el plan fue presentado en septiembre de 2025, el Gobierno madrileño anunció un carné dirigido a los mayores de 60 años. Un año después, la edad de acceso se ha rebajado hasta los 55 años.

Descuentos, cultura y formación

El Carné Sénior permitirá acceder a descuentos en actividades y eventos y consultar diferentes propuestas de ocio y cultura. La intención de la Comunidad es reunir en un mismo espacio recursos tanto públicos como privados para que los usuarios puedan conocer las opciones disponibles sin tener que buscarlas de forma independiente.

La formación será otra de las áreas incluidas en el proyecto. Entre las propuestas previstas figuran actividades de formación digital, acceso a iniciativas universitarias y talleres relacionados con las nuevas tecnologías.

El objetivo es facilitar que las personas mayores puedan continuar formándose y, al mismo tiempo, reducir la brecha digital. La Comunidad ya desarrolla actualmente talleres sobre nuevas tecnologías, memoria y cuestiones jurídicas en distintos municipios.

También habrá programas de ejercicio

El nuevo carné no se limitará a descuentos. La iniciativa también contempla actividades relacionadas con el ejercicio físico y el bienestar.

Entre las propuestas anunciadas se encuentran programas de actividad física adaptada y actuaciones destinadas a prevenir las caídas, además de iniciativas relacionadas con el bienestar emocional.

Estas actuaciones se sumarán a programas que ya están en marcha en la región. Es el caso de Ciencia en Residencia, que ofrece actividades sobre cuestiones como neurología, ejercicio físico, emociones o funcionamiento del cerebro.

Desde su puesta en marcha en 2024 y hasta febrero de 2026, este programa había contado con 861 participantes de 34 centros y cerca de 50 actividades.

Conectado con los servicios sociales

El Carné Sénior estará vinculado a una plataforma digital que permitirá consultar los recursos disponibles y que estará conectada con la Historia Social Única y con otros servicios que se incorporen a la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Entre estos servicios se encuentra la teleasistencia avanzada, dentro de una estrategia que pretende facilitar el acceso de las personas mayores a diferentes recursos de la Administración regional.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio de envejecimiento activo que también contempla medidas contra la soledad, programas de voluntariado intergeneracional, formación y promoción de hábitos saludables.

Cómo se podrá solicitar

El nuevo carné todavía no puede solicitarse. La previsión de la Comunidad de Madrid es que esté disponible durante el primer semestre de 2027 y que pueda tramitarse tanto de forma presencial como por internet.

La solicitud podrá realizarse en las oficinas de atención ciudadana y en los centros sociales habilitados, además del Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid.