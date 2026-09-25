Detenido en Bruselas un fugitivo acusado de matar de un disparo al gerente de un prostíbulo en Madrid

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Federal de Bélgica, han detenido en Bruselas a un fugitivo acusado de ser el presunto autor de un homicidio cometido en Madrid en febrero de 2020 durante el robo de la recaudación de un prostíbulo.

El sospechoso habría accedido al local junto a otros tres individuos. Durante el robo, el gerente se resistió y recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.

Tras el homicidio, se puso en marcha un equipo conjunto de investigación formado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para localizar a los responsables.

La huida hasta Bélgica

Las primeras investigaciones determinaron que el sospechoso había abandonado Madrid y se había ocultado en Cataluña. Posteriormente habría salido de España. Las pesquisas permitieron situar al fugitivo en Bruselas, donde las autoridades belgas procedieron a detenerlo el pasado martes. En el momento del arresto llevaba documentación falsa.

El detenido tenía en vigor dos requisitorias relacionadas con los hechos. Las órdenes reclamaban su localización por delitos de asesinato, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza.