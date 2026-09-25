El delegado del Gobierno investigará a su Policía por el desahucio de Maricarmen: hay "imágenes que no nos han gustado"

La actividad frenética del pasado miércoles en el número 46 de la calle Sainz de Baranda pilló con el pie cambiado a muchos dirigentes políticos. Entre ellos, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien veía cómo su nombre se colaba en los titulares del día debido al operativo policial que se estaba llevando a cabo en la propiedad (que no es de Maricarmen) de la empresa familiar Urbagestión (que no es un fondo buitre).

Desde el Sindicato de Inquilinas denunciaban una violencia desmedida de varios agentes durante un proceso que duró horas y horas con momentos de alta tensión. Esa reclamación puso en el punto de mira al delegado, quien salió raudo y veloz a desmentir que el despliegue de los policías fuera cosa suya, sino que respondía al mandato judicial. La institución indicó además que no había dado "ninguna instrucción" para impedir la cobertura informativa y expresó su oposición al desahucio.

Ya en aquel momento, Martín dejó constancia en redes de su crítica al operativo afirmando que "es obligación de todas las instituciones dar respuestas que contribuyan a construir soluciones y no a generar más dificultades".

No contento con ello, Martín ha querido satisfacer las presiones de estos últimos días solicitando una investigación de lo acontecido tanto en las concentraciones de por la mañana como en las manifestaciones de por la tarde frente al ático en Chamberí que adquirió la Comunidad de Madrid. Esta última protesta terminó también con cargas policiales después de que los manifestantes realizaran una sentada en el paseo de la Castellana.

"Hemos visto imágenes que no nos han gustado"

En una entrevista concedida a Servimedia, el delegado del Gobierno ha anunciado que ha ordenado formalmente al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, Javier Galván, una investigación para revisar la actuación de determinados efectivos. A pesar de admitir que se vivieron "momentos de tensión" provocados por "exaltados" que atacaron a la Policía, Martín ha querido recalcar que la protesta se desarrolló mayoritariamente de forma pacífica durante toda la jornada.

El punto de inflexión en el discurso del delegado ha llegado al valorar la respuesta policial frente a los manifestantes. En lugar de respaldar de forma cerrada el operativo en su conjunto, Martín ha apuntado directamente hacia los funcionarios al admitir la existencia de "imágenes que no han gustado en relación con alguna respuesta por parte de algunos agentes policiales". Con esta declaración, el máximo representante del Gobierno central en la región ha trasladado el foco de la crítica hacia la conducta de los efectivos sobre el terreno.

🏠 Delegación de Gobierno @franmartagui investigará la actuación policial en el desahucio de Maricarmen ante "imágenes que no nos han gustado". ⚖️ @franmartagui defendió que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, reclamó más protección para las personas vulnerables y… pic.twitter.com/vKNTm3jl3o — Servimedia (@Servimedia) September 24, 2026

El despliegue de seguridad, que contó con más de 200 agentes para ejecutar el desalojo, se saldó con un balance de 209 propuestas de sanción administrativa en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana y ningún detenido. Ahora, tras las palabras de Francisco Martín, será la propia investigación interna la que determine la proporcionalidad de los agentes involucrados.

JUPOL sale en defensa de los agentes: "¿Qué pretenden? Tienen todo nuestro apoyo"

El sindicato mayoritario de la Policía ha reaccionado a las declaraciones del delegado del Gobierno para respaldar a los efectivos implicados y de paso, exigir a Francisco Martín que deje de "lavarse las manos" con los dispositivos de orden público. Desde JUPOL califican la postura del dirigente de "esperpéntica" y denuncian que su actitud demuestra una "hipocresía en vena". A través de un comunicado, el sindicato remarca lo indignante de esta situación ya que "cuando aparecen imágenes polémicas y sesgadas, algunos responsables políticos parecen querer desentenderse del dispositivo y señalar a los agentes".

JUPOL recuerda que los agentes acudieron al lugar para cumplir con su obligación y garantizar la ejecución de un mandamiento judicial. En este punto, se hacen la siguiente pregunta: "¿Qué pretenden? ¿Que la Policía Nacional no cumpla un mandamiento y un auto judicial? Tienen todo nuestro apoyo", señala el sindicato para terminar con una afirmación que es de sentido común. "Los policías que están en primera línea son el último eslabón de esa cadena, no los responsables políticos del dispositivo".

¿Quién ordena "cargar", es decir, intervenir, en un dispositivo de orden público como el de ayer durante el desahucio de Maricarmen? Fácil: el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. ¿Con qué objetivo? ¿Qué interés tenía en que se produjera esa intervención? Además… https://t.co/gPRDYiNPOB pic.twitter.com/eRagwODHPL — JUPOL (@JupolNacional) September 24, 2026

Por todo ello, el sindicato considera inaceptable que Martín se desmarque primero del dispositivo y posteriormente cuestione públicamente a los agentes que participaron en él. JUPOL pide en definitiva que las responsabilidades se determinen después de analizar los hechos y no mediante declaraciones públicas precipitadas. Pero claro, esa no es la especialidad del delegado del Gobierno en Madrid.