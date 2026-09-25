La acusación de la Comunidad de Madrid en la causa judicial contra el investigado por el incendio de Lozoyuela se encuentra en una situación muy delicada. Y el motivo responde a la irrupción del Gobierno de Pedro Sánchez por vía judicial.

La ley autonómica que permitía al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso personarse en este tipo de delitos ha sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional, y esa suspensión se aplicó con fecha retroactiva a un día anterior al momento en que Madrid solicitó formalmente acusar en el proceso. Es decir, que tenemos de nuevo un choque frontal entre las dos administraciones.

El enfrentamiento legal tras la norma madrileña

En abril, la Asamblea de Madrid aprobó una norma que autorizaba al Gobierno regional a ejercer la acusación popular en causas por ataques a eventos deportivos, obras de arte e incendios forestales. Sin embargo, el Gobierno central recurrió esta ley ante el Tribunal Constitucional argumentando que regular la acción popular es una competencia exclusiva del Estado y que la normativa estatal solo la contempla para proteger a víctimas concretas, no para delitos que afectan a bienes colectivos.

A principios de septiembre, el TC admitió el recurso a trámite y congeló la aplicación de la ley autonómica. Lo determinante ha sido la fecha fijada para esa suspensión: se estableció retroactivamente con efecto desde el 16 de julio.

Como la Comunidad de Madrid formalizó su entrada en la causa judicial a principios de agosto —cuando la suspensión ya se da por iniciada de forma retroactiva—, su papel en el proceso se encuentra en una posición difuminada e inusual a nivel judicial. Esta congelación de la norma se puede mantener hasta un máximo de cinco meses mientras los magistrados deciden si la ley es legal o inconstitucional.

La CAM se mantiene a la espera: "Sería un agravio"

Llegados a este punto, desde el Ejecutivo madrileño mantienen que no han recibido ninguna comunicación respecto a cambio alguno que influya en el actual proceso. Fuentes de la Comunidad han trasladado a Libertad Digital que de momento prefieren optar por la prudencia, y confían en que finalmente la acusación que lideran pueda seguir su curso. De hecho, el equipo jurídico del Gobierno regional continúa trabajando en la causa porque el objetivo primordial sigue siendo el de "proteger el patrimonio natural de Madrid".

El incendio intencionado de Lozoyuela, que en julio arrasó 750 hectáreas y obligó a activar medidas de evacuación y confinamiento, ha sido la única causa judicial en la que la Comunidad ha llegado a estrenar esta norma.

De quedar apartada formalmente de la investigación, la Comunidad perdería la capacidad de solicitar nuevas diligencias y proponer medidas dentro de la causa. "Sería un agravio", deslizan desde Sol, vaticinando el posible varapalo judicial.

Pese a ello, la continuidad del proceso judicial contra el investigado —un hombre de 52 años en prisión provisional a quien la Guardia Civil sorprendió cerca del foco del fuego intentando huir— no corre peligro. Al tratarse de un delito contra el patrimonio natural y de naturaleza pública, la Fiscalía se mantiene plenamente personada como acusación en el Juzgado de Torrelaguna. En cualquier caso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso remarca que lo prioritario es que "caiga todo el peso de la ley y que el daño al patrimonio de nuestra Comunidad no quede impune".