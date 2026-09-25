El Sindicato de Inquilinas graba a Maricarmen desde el hospital para que la movilización contra Ayuso no decaiga

Apenas dos días después de ingresar en el Gregorio Marañón tras el desahucio, Maricarmen vuelve a estar ante un micrófono en el Sindicato de Inquilinas, quien ha difundido sus primeras declaraciones desde el hospital.

El estado de salud de la octogenaria, visiblemente debilitada, parece pasar a un segundo plano para la organización, que prioriza poner su imagen en primera línea para continuar con su campaña de movilización contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso antes que el descanso de Maricarmen. Y es que tan solo unas horas más tarde de producirse el desahucio se encontraban movilizándose frente al ático de Chamberí con gritos contra la presidenta.

En las declaraciones difundidas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de la red social X se refleja la vulnerabilidad de la octogenaria en estos momentos. Maricarmen ha agradecido el apoyo recibido durante los últimos meses y ha asegurado que seguirá luchando pese a haber tenido que abandonar su casa. "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar".

Asimismo, ha reconocido el significado que tenía para ella la vivienda que tuvo que abandonar tras el lanzamiento. "Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás, pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando", ha señalado.

La octogenaria también ha querido agradecer el respaldo recibido durante los meses anteriores al desahucio y, especialmente, a las personas que permanecieron junto a ella durante la vigilia organizada frente a su domicilio. "Quiero dar las gracias a todas las personas", ha dicho antes de referirse al Sindicato de Inquilinas, cuyos integrantes, según ha destacado, no la dejaron "ni un solo momento sola".

Una compañía que, como se puede ver, vuelve a situarla ante las cámaras cuando la octogenaria todavía no parece haber tenido tiempo para descansar y asimilar lo ocurrido, simplemente porque el Sindicato la utiliza seguir con su propia politización del suceso y atacar a Ayuso.

Maricarmen desde el hospital: "No he logrado defender mi casa, pero voy a seguir luchando" pic.twitter.com/89U5O2D5EE — Libertad Digital (@libertaddigital) September 25, 2026

El apoyo durante la noche

Decenas de personas pasaron la noche frente al inmueble para intentar impedir el que era el cuarto intento de desahucio. Entre quienes acudieron a la vigilia estuvieron Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan. "Los quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos son la mía", ha afirmado Maricarmen.

También ha dedicado unas palabras a su abogada, Beatriz Duró, a quien ha agradecido las horas de trabajo dedicadas a intentar evitar la pérdida de la vivienda.

El día del desahucio se produjeron momentos de tensión, empujones y enfrentamientos puntuales que desembocaron en alguna carga policial. La Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado que investigará la actuación policial.

La versión de la propietaria

La propietaria del piso también ha hablado públicamente sobre el caso. En sus declaraciones ha explicado que el inmueble pertenece a una empresa familiar y que es su única propiedad. Según detalla la nota emitida por la representación legal de la propiedad, Urbagestión no es un "gran tenedor" ni un "fondo buitre".

Maricarmen, en cambio, ha centrado parte de sus primeras declaraciones en reclamar medidas contra este tipo de propietarios. "Lo que quiero es que ese problema que tenemos con todos los fondos buitres se elimine de una sola vez por todas", ha señalado en el vídeo difundido desde el hospital.

Cabe señalar que la octogenaria había responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los desahucios en una entrevista en RTVE.

Un llamamiento

Desde el hospital, Maricarmen también ha llamado a participar en la movilización convocada para este sábado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más". La marcha, partirá a las 18:30 horas de la Puerta del Sol y llegará y llegará hasta el Congreso de los Diputados, pasando por Cibeles, para reclamar responsabilidades por el lanzamiento y medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

La convocatoria llega después de que cerca de 10.000 personas se concentraran el miércoles tras el desahucio frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí. Durante aquella protesta se escucharon consignas como "Maricarmen no estás sola", "Fuera fondos buitre" y "El ático para Maricarmen".