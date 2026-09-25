La Comunidad espera tener en veinte días el informe para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas

El Gobierno regional espera que el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre la extinción de la concesión del estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, último trámite para ejecutar la decisión, esté listo "en el plazo de 20 días o un mes". Así lo ha expresado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, durante un encuentro informativo con los medios de comunicación, donde ha trasladado que "por ahora" los incumplimientos del club han sido solventados.

En este sentido, se fijará un período transitorio durante el cual el Rayo podrá seguir jugando en el recinto hasta que haya un nuevo concesionario, y este, igualmente, deberá garantizar que el club pueda mantener su uso del estadio de Vallecas si así lo desea, pagando un canon que fijarían en un "pacto independiente".

Mariano de Paco ha sido tajante respecto al futuro del equipo madrileño, asegurando que "no hay posibilidad" de que la institución deportiva abandone su tradicional feudo, "salvo que el club se lo lleve" por decisión propia. "La Comunidad va a garantizar que el Rayo Vallecano pueda jugar siempre en su estadio, porque ese ha sido nuestro objetivo desde el primer momento", ha enfatizado el responsable autonómico, quien también ha lamentado el "conflicto" que se ha abierto entre la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio, y el Rayo Vallecano.

Para Mariano de Paco, el Rayo "no está capacitado para ser el gestor" del recinto, y si se mantuviera como responsable de su mantenimiento "dentro de seis meses el estadio volverá a estar como estaba". Conviene recordar que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente la concesión administrativa para que se acometieran reformas de urgencia en el estadio, cuya situación "comprometía la seguridad y operatividad". Este deficiente estado de conservación ha provocado que el equipo franjirrojo juegue sus primeros partidos de la presente Liga en Leganés.

Asimismo, el consejero ha incidido en que el Ejecutivo autonómico desea que el Rayo juegue en su estadio, al igual que jugadores y la afición. "Pero para eso es necesario, y lo hemos dicho desde el primer momento, una reforma integral del estadio para que esté a la altura de su equipo y también a la altura de su barrio y de su afición", ha apuntado.

La propuesta de remodelación integral contempla la ampliación del aforo hasta los 18.500 espectadores, la construcción de una nueva grada y la creación de un edificio multifuncional anexo con conexión directa al recinto.