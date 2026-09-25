El Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de la propietaria pero abre una vía para que Maricarmen vuelva al piso

El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la propuesta planteada este viernes por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria de la vivienda de Maricarmen, para que el piso pudiera incorporarse al programa ReViVa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y facilitar así el regreso de la mujer de 87 años a su domicilio.

La empresa familiar había trasladado por la mañana una propuesta de urgencia al Consistorio con el objetivo de encontrar una solución que permitiera a Maricarmen Abascal regresar a la vivienda en unas condiciones estables y asequibles. Sin embargo, tras analizar el planteamiento, la EMVS ha determinado que la fórmula propuesta no es viable porque el inmueble no cumple los requisitos legales establecidos en las bases del programa ReViVa ni en los demás programas municipales de compra de vivienda.

El rechazo de esta vía no supone, sin embargo, el cierre de las negociaciones, según han señalado. Ante la disposición mostrada por Urbagestión, el Ayuntamiento ha ofrecido a los representantes de Maricarmen recurrir al Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS, con el objetivo de buscar una alternativa entre las partes.

La propuesta ha sido aceptada y el próximo lunes 28 de septiembre a las 16.00 horas está prevista una reunión entre los representantes de Maricarmen, los propietarios de la vivienda y los profesionales de la empresa municipal.

Una nueva vía tras el desahucio

De esta manera, el Ayuntamiento pretende explorar una nueva solución negociada después del lanzamiento judicial de Maricarmen, que ha sido utilizada por la izquierda para movilizar las calles.

El Consistorio asegura que esta mediación mantiene la línea de actuación que ha seguido desde que conoció la situación de Maricarmen. Según ha trasladado, los Servicios Sociales municipales han prestado a la anciana servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional.

Además, el Ayuntamiento afirma que también le ofreció alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno.

La nueva reunión entre las partes se produce después de que Urbagestión defendiera que su intención es precisamente encontrar una solución que permita a Maricarmen volver a la vivienda. La empresa ha insistido en que se trata de una pequeña compañía familiar, que adquirió únicamente el piso ocupado por la anciana y que la propiedad no pertenece a un fondo de inversión.

Los propietarios también han señalado que, antes del lanzamiento, ofrecieron a Maricarmen la posibilidad de formalizar un nuevo alquiler con una renta situada entre un 40% y un 50% por debajo del precio de mercado, después de que la Justicia confirmara definitivamente la extinción del contrato de renta antigua.

Ahora será la mediación de la EMVS la que determine si existe una fórmula que permita conciliar la situación de Maricarmen con los derechos de los propietarios y la normativa municipal.