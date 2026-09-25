Muere sepultado un trabajador de 30 años durante unas obras en un chalet de Alcobendas

Un trabajador de unos 30 años ha muerto este viernes en Alcobendas después de quedar atrapado por el desplome de un muro durante unas obras en un chalet. El accidente se ha producido pasadas las nueve de la mañana, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El operario se encontraba trabajando en un vaciado de obra que se estaba realizando en el inmueble para abrir un espacio destinado a instalar un transformador cuando se ha producido el derrumbe. El muro ha cedido y el trabajador ha quedado sepultado bajo los escombros.

Siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado hasta el lugar para tratar de rescatarle. Los efectivos han trabajado en la zona hasta conseguir acceder al punto en el que se encontraba atrapado.

Los bomberos trabajan a contrarreloj en el rescate de un trabajador de 30 años atrapado tras desplomarse un muro en la obra de un chale Lamentablemente, los servicios de emergencia solo han podido confirmar su fallecimiento en el lugar. pic.twitter.com/E1RCf1kmEk — Libertad Digital (@libertaddigital) September 25, 2026

Una vez localizado el trabajador, un médico del Summa 112 ha bajado al lugar donde se encontraba el cuerpo del hombre de 30 años y ha confirmado su fallecimiento.

La Policía Local de Alcobendas se ha hecho cargo de investigar las circunstancias en las que se ha producido el accidente laboral.