Rita Maestre pone el foco ahora en Paquita, otra anciana que teme ser desahuciada

El foco mediático está girando, empujado por dirigentes de Más Madrid y Sumar, hacia otra anciana de Madrid. Se trata de Francisca López, Paquita para sus vecinos. Tiene 83 años y lleva casi tres décadas haciendo vida en la misma casa de la calle Santa Ana, en el barrio madrileño de La Latina. Allí murió su marido. También su madre. Y allí quiere seguir viviendo. "Claro que voy a defender mi casa. Aquí ha muerto mi marido y mi madre. Voy a hacer 30 años, así que ¿cómo no la voy a defender?", reivindica, apoyada en un bastón y con la voz entrecortada por la emoción.

Paquita paga 1.150 euros al mes por su vivienda, donde reside junto a su hijo, y vuelve a estar bajo la amenaza de un desahucio después de que hace apenas dos días se ejecutara el lanzamiento de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro que llevaba 71 años en su casa. El procedimiento de Paquita permanece actualmente paralizado de forma cautelar desde el pasado julio, a la espera de un informe de Servicios Sociales. Pero la incertidumbre continúa.

"Yo estuve allí para despedirla y no sé lo que será de mí", cuenta Paquita al recordar a Maricarmen. "Espero que siga para atrás el desahucio y siga en la misma casa". Sus problemas de movilidad y su edad alimentan el temor a que la historia de su vecina pueda repetirse, aunque en su caso las administraciones mantienen una versión diferente sobre su situación económica.

"No se encuentra en situación de vulnerabilidad económica"

El Ayuntamiento de Madrid asegura que los Servicios Sociales municipales realizan un seguimiento continuado de Paquita, que recibe prestaciones como ayuda a domicilio y teleasistencia, y sostiene que la unidad familiar que forma junto a su hijo "no se encuentra en situación de vulnerabilidad económica". El Consistorio afirma además que el pasado julio le ofreció un recurso habitacional de emergencia que la anciana rechazó.

La providencia judicial dictada entonces señalaba que se trataba de su vivienda habitual y reclamaba con carácter "urgente" a la Administración local un informe para determinar si existía una situación de vulnerabilidad. En caso de acreditarse, el juzgado planteaba que las administraciones presentaran una propuesta de vivienda digna en régimen de alquiler social, medidas de atención inmediata y las ayudas económicas o subvenciones que pudieran corresponder.

Desde la asociación vecinal La Chispera, sin embargo, sostienen que Paquita y su hijo no disponen actualmente de una alternativa habitacional y reclaman una intervención de los Servicios Sociales. Su presidente, Daniel Piedrabuena, explica que el procedimiento está detenido precisamente a la espera de ese informe y advierte de que, si nada cambia, "tarde o temprano" el lanzamiento podría volver a activarse.

La anciana señala directamente a la propiedad y lamenta que no haya recibido respuesta a sus intentos de conocer sus intenciones. "No se ponen de acuerdo en nada. No responden a nada ni si te interesa quedarte, ni una palabra. Esto es una callada por respuesta", denuncia. Pero Paquita tiene su propia explicación sobre el futuro del inmueble: "Nosotros hemos ido pagando lo que ellos nos han permitido. Si tú sigues cobrando y no renuevas contrato es que estás de acuerdo con ellos, ¿no?". Y añade: "No quiero que me echen de mi casa porque es mi casa".

Desde La Chispera apuntan a la existencia de viviendas de uso turístico en el edificio y aseguran que algunas incumplirían la normativa. Durante la comparecencia, en la que Paquita estuvo acompañada por Piedrabuena, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Maestre cargó contra el Ayuntamiento y la Comunidad por su actuación frente a las VUT ilegales.

«¿Dónde vas? Que voy a hacer 83 años en noviembre». Quieren que Paquita sea la próxima Maricarmen para convertir su casa en un pisto turístico. No es un "drama", como dice Almeida: es su modelo de ciudad, una política pública con la que vamos a terminar. pic.twitter.com/seHxx2W8Nq — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) September 25, 2026

La portavoz de Más Madrid vinculó el caso de Paquita con el de Maricarmen y arremetió contra el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida.

El presidente de La Chispera mira ahora hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, hacia la negociación del real decreto que reclaman para impedir el desalojo de personas vulnerables en determinadas circunstancias. "Sabemos que si algo no cambia y si no se aprueba el Real Decreto que prohíba que se expulse a la gente vulnerable sabemos que Paquita puede quedarse en la calle", sostiene Piedrabuena, que confía en que ministros y diputados puedan alcanzar un acuerdo.