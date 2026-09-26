Arranca en Sol la protesta por la anciana desahuciada, que reclama al Gobierno un "decreto Maricarmen"

La manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en apoyo de Maricarmen Abascal y contra la crisis de la vivienda comienza este sábado a las 18:30 horas en la Puerta del Sol de Madrid. Bajo el lema "Ni una Maricarmen más", la protesta recorrerá el centro de la capital hasta llegar al Congreso de los Diputados.

La movilización se produce tres días después del desahucio de la mujer, de 87 años, del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que había residido durante 71 años. Maricarmen tuvo que ser trasladada posteriormente al hospital después de sufrir un cuadro de agotamiento severo durante el dispositivo.

Desde allí, la anciana ha difundido este mismo sábado un vídeo a través de las redes sociales del Sindicato de Inquilinas en el que ha pedido a sus simpatizantes que acudan a la protesta y ha reclamado al Gobierno que actúe para evitar que situaciones como la suya vuelvan a producirse.

"Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas", ha señalado Maricarmen, que ha reclamado al Ejecutivo que apruebe el próximo martes el denominado por sus promotores "decreto Maricarmen".

Maricarmen tiene un mensaje para todas: esto no puede volver a pasar. Necesitamos un decreto que impida cualquier desahucio sin alternativa habitacional, garantice contratos estables, congele los alquileres y acabe con las estafas de los rentistas. pic.twitter.com/MfaY4ALDow — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 26, 2026

La mujer ha pedido además que se modifiquen las leyes que, según sostiene, permitieron su desahucio y ha animado a sus seguidores a respaldar la petición promovida por el Sindicato de Inquilinas. "Si todas nos unimos podemos conseguir los contratos indefinidos, podemos conseguir lo que os proponemos", ha afirmado.

Una solución que sigue abierta

La protesta llega después de que el Ayuntamiento de Madrid haya rechazado por inviable la propuesta planteada por Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble, para que la vivienda pudiera incorporarse al programa municipal ReViVa y Maricarmen pudiera regresar a ella.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) considera que la propuesta no cumple los requisitos legales establecidos para formar parte de este programa. No obstante, el Consistorio ha ofrecido su Servicio de Intermediación del Alquiler para tratar de facilitar un acuerdo entre las partes.

Los representantes de Maricarmen han aceptado participar el próximo lunes 28 de septiembre en una reunión con los propietarios de la vivienda y con la mediación de profesionales de la EMVS Madrid.

El Ayuntamiento sostiene que desde que conoció la situación ha ofrecido a la anciana distintos recursos municipales, entre ellos teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional y una alternativa residencial sin coste.

La actuación policial, en el centro de la polémica

El desahucio también ha abierto una disputa política por la actuación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) durante el lanzamiento. La Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado una investigación sobre posibles excesos policiales después de que las imágenes del dispositivo provocaran críticas.

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de "hipocresía" y de utilizar a la Policía como una "cortina de humo". El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, ha reclamado que en la investigación se escuche también a los agentes que participaron en el operativo y se analicen las grabaciones completas, junto con las órdenes recibidas y las circunstancias del dispositivo.