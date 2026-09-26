Ayuso reacciona a los ataques de La Sexta contra su abuelo: "Qué vergüenza de cadena"

"Una vez que ya han perseguido al padre, al hermano, a los amigos y al novio, toca el abuelo; quien por cierto, salvó muchas vidas en la posguerra", ha lamentado —a través de su perfil en X— la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de la emisión de un reportaje de La Sexta Columna sobre su persona. Le mencionan despectivamente como "el jefe de Falange en Sotillo".

Una vez que ya han perseguido al padre, al hermano, a los amigos y al novio, toca el abuelo; quien por cierto, salvó muchas vidas en la posguerra. Intentando desvirtuar su pasado; alimentar el guerracivilismo en mi propio pueblo y dar voz al más tonto, que lleva toda la vida… pic.twitter.com/D3vrHcTBRZ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 26, 2026

Están "intentando desvirtuar su pasado" y "alimentar el guerracivilismo en mi propio pueblo", ha añadido en referencia al municipio abulense de Sotillo de la Adrada, donde nació la presidenta madrileña y se desarrolla el reportaje de La Sexta —ha dicho— "para dar voz al más tonto, que lleva toda la vida viviendo de la política sin ganar nada".

Alude así a Pedro Arenas Martín, concejal socialista en el municipio desde hace más de 40 años, en cuyo testimonio se basa la supuesta investigación periodística. El edil afirma que "era muy difícil en aquellos años ser socialista" y —sorprendentemente— asegura que "lo sigue siendo ahora, claro que sí".

Reto de Ayuso a la cadena

"Qué vergüenza de cadena, de periodismo y de mafia gubernamental que promueve todo esto", continúa su post. "Que cuenten lo que le ocurrió a mi abuelo materno, represaliado por Franco", ha retado a la cadena. "¿O eso no conviene? ¿En qué bando estaban los padres y abuelos de tantos socialistas y progres de postín?".

Lo que cuenta el reportaje es que el nombre del abuelo de Ayuso —Leonardo Díaz Barderas— aparece en un libro que recoge el viaje del féretro de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta San Lorenzo de El Escorial y que él se encontraba entre quienes portearon el ataúd. "Ya podía haber hablado de las vidas que salvó el bisabuelo Paco en la posguerra cuando fue alcalde", ha zanjado Ayuso.