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Madrid

De la manifestación a la acampada: así ha quedado la Puerta del Sol tras la protesta por Maricarmen

La protesta continúa en la Puerta del Sol tras la manifestación por Maricarmen y sus convocantes aseguran que, por ahora, no hay fecha para levantar la acampada.

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Los acampados permanecen en la Puerta del Sol después de la marcha que ha recorrido el centro de Madrid desde Sol hasta el Congreso.

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La acampada se mantiene en Sol después de una manifestación que ha reunido a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno y 250.000 según los organizadores.

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Pancartas con consignas contra el Gobierno y los propietarios durante la acampada que continúa en el centro de Madrid.

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Los participantes conversan y organizan la acampada en la Puerta del Sol, donde el Sindicato de Inquilinas asegura que permanecerán por el momento sin fecha de finalización.

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Carteles y pancartas con mensajes sobre el derecho a la vivienda en la acampada instalada en la Puerta del Sol.

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Los acampados permanecen en Sol bajo el lema "O cae el rentismo, o cae el Gobierno".

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Pancartas con mensajes como “Liberar nuestras ciudades del rentismo” durante la acampada en la Puerta del Sol.

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