De la manifestación a la acampada: así ha quedado la Puerta del Sol tras la protesta por Maricarmen
La protesta continúa en la Puerta del Sol tras la manifestación por Maricarmen y sus convocantes aseguran que, por ahora, no hay fecha para levantar la acampada.
Los acampados permanecen en la Puerta del Sol después de la marcha que ha recorrido el centro de Madrid desde Sol hasta el Congreso.
La acampada se mantiene en Sol después de una manifestación que ha reunido a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno y 250.000 según los organizadores.
Pancartas con consignas contra el Gobierno y los propietarios durante la acampada que continúa en el centro de Madrid.
Los participantes conversan y organizan la acampada en la Puerta del Sol, donde el Sindicato de Inquilinas asegura que permanecerán por el momento sin fecha de finalización.
Carteles y pancartas con mensajes sobre el derecho a la vivienda en la acampada instalada en la Puerta del Sol.
Los acampados permanecen en Sol bajo el lema "O cae el rentismo, o cae el Gobierno".
Pancartas con mensajes como “Liberar nuestras ciudades del rentismo” durante la acampada en la Puerta del Sol.