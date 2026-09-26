Desde Sol al Congreso al grito de "Gobierno irresponsable": así ha sido la protesta por Maricarmen
Unos 25.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno, han participado en la movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas en Madrid, una cifra que los organizadores elevan hasta los 250.000.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, durante la manifestación.
Durante la marcha también se han podido ver pancartas con lemas como "Derecho a techo" entre los participantes en la manifestación.
Pancartas con fotografías y mensajes que señalan a los “responsables”.
Los asistentes muestran pancartas y corean consignas durante la manifestación.
La protesta reúne a colectivos vecinales, familias, jóvenes y otros participantes durante el recorrido hacia el Congreso de los Diputados.
Unos 25.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno, han participado en la protesta convocada por el Sindicato de Inquilinas este sábado en Madrid. Los organizadores elevan la cifra hasta los 250.000.
Manifestantes agitan sus llaves durante la marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas en el centro de Madrid.
Manifestantes muestran pancartas durante la marcha por la vivienda convocada este sábado en Madrid.
Manifestantes sostienen más pancartas.
Manifestantes sostienen pancartas con referencias a Ayuso y Maricarmen.
El Sindicato de Inquilinas lee el manifiesto ante el Congreso al término de la manifestación.