Acampada en Sol: "O cae el rentismo o cae el Gobierno"

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha anunciado este sábado una acampada en la Puerta del Sol después de la manifestación convocada por la organización contra los desahucios y por el derecho a la vivienda, que ha recorrido el centro de la capital desde Sol hasta el Congreso de los Diputados.

"URGENTE Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha publicado el sindicato en su cuenta de X, llamando a sus seguidores a concentrarse de nuevo en la céntrica plaza madrileña.

🚨URGENTE Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol! pic.twitter.com/DSaYLCX7x2 — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 26, 2026

La convocatoria se produce después de una manifestación que ha reunido a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno, mientras que los organizadores han elevado la cifra hasta los 250.000. La marcha ha comenzado a las 18:30 horas en la Puerta del Sol y la cabecera ha llegado al Congreso pasadas las 20:30 horas.

La protesta se ha convocado tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que tuvo que abandonar el miércoles la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que había residido durante 71 años. El caso ha sido convertido por el Sindicato de Inquilinas en el eje de sus movilizaciones y de su propuesta de medidas en materia de vivienda, bautizada por sus promotores como "decreto Maricarmen".

Durante la manifestación de este sábado, los participantes han coreado consignas contra los propietarios y las administraciones y han mostrado pancartas con mensajes como "Rentistas culpables, Gobierno irresponsable". También han participado representantes políticos, entre ellos la eurodiputada de Podemos Irene Montero, que ha reclamado durante la marcha el fin de lo que ha denominado "el negocio de la vivienda".