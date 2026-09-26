Juan Cumbrado (XFutures): "Queremos convertir Madrid en el Davos de la tecnología"

Del 22 al 24 de octubre, Madrid se convertirá en sede de la XFutures Summit, un encuentro internacional que reunirá a más de 40 líderes de compañías como NASA, Microsoft, Google, Airbus o Mastercard para debatir sobre el impacto de la tecnología en el futuro de las empresas y la sociedad. Detrás de este proyecto, enmarcado en la Madrid Tech Week y con la colaboración de la Comunidad de Madrid, está Juan Cumbrado, vicepresidente de XFutures y responsable de tejer buena parte de la red de contactos que ha hecho posible reunir a un cartel de ponentes de este calibre. "Queremos convertir Madrid en el Davos de la tecnología", resume Cumbrado sobre la ambición última del proyecto.

Cumbrado, socio en esta aventura del doctor Omar Hatamleh —presidente de XFutures y antiguo responsable de inteligencia artificial de la NASA—, defiende que la cumbre no está pensada para que el público escuche pasivamente a grandes nombres, sino para que participe activamente en la conversación. Bajo esa premisa se han diseñado las Breakout Sessions, el Investor Day y las masterclasses abiertas al público que cerrarán el encuentro.

Su diagnóstico es tajante: "O participas en el futuro, o alguien lo decide por ti". Con esa idea como brújula, Cumbrado explica por qué Madrid reúne hoy las condiciones para convertirse en un punto de encuentro global entre tecnología, empresa e inversión, y qué espera que salga del cruce entre inversores de Silicon Valley y startups de la Comunidad de Madrid.

Esto es lo que nos ha contado.

1. XFutures reúne en Madrid a más de 40 líderes de sectores tan distintos como la NASA, Airbus o Mastercard. ¿Cómo nace la idea de traer este encuentro a España?

XFutures nace de una convicción muy simple: las grandes transformaciones no suceden dentro de una sola industria, sino en la intersección entre tecnología, empresa, inversión, educación y sociedad. Madrid reúne hoy las condiciones ideales para convertirse en ese punto de encuentro.

Junto con doctor Omar Hatamleh, presidente de XFutures y antiguo responsable de inteligencia artificial de NASA, vimos una oportunidad única para conectar a líderes globales con el enorme potencial innovador que existe en España.

Madrid no debía limitarse a observar el futuro; debía participar activamente en su construcción. O participas en el futuro, o alguien lo decide por ti.

El proyecto tiene una clara vocación divulgativa y queremos que las personas participen y sus ideas hagan reflexionar a los propios ponentes.

2. ¿Qué papel ha jugado usted, personalmente, en construir la red de contactos que hace posible convocar a un cartel de ponentes de este nivel?

Durante años he trabajado construyendo relaciones de confianza entre directivos, emprendedores, administraciones públicas e innovadores de distintos países. XFutures es el resultado de esa filosofía: las conexiones auténticas generan oportunidades extraordinarias.

Mi papel ha consistido en acercar a personas que comparten una visión común sobre el futuro. Cuando líderes de organizaciones como Microsoft, Google, Samsung, Airbus o SAP entienden que el objetivo es aportar valor y construir algo relevante, la conversación surge de forma natural.

En mi propósito personal está ayudar a las personas para que tengamos un mundo mejor, y el conocimiento juega un papel fundamental.

3. ¿Por qué Madrid, y no otra capital europea, para una cumbre de este calado?

Madrid vive un momento excepcional. Combina dinamismo empresarial, talento internacional, capacidad de atracción de inversión y una administración comprometida con la innovación.

Además, posee algo muy importante: es un puente natural entre Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y Norteamérica. Esa capacidad de conectar ecosistemas convierte a Madrid en un lugar ideal para albergar una conversación global sobre tecnología, innovación y futuro.

4. La cumbre se estructura en tres jornadas muy distintas: co-creación, escenario principal e inversión, y formación. ¿Cuál cree que va a generar más impacto real para las empresas madrileñas?

Cada jornada genera un valor diferente, pero si hablamos de transformación empresarial directa, destacaría las Breakout Sessions.

En ellas no hay espectadores. Los CEOs, CIOs, emprendedores y líderes internacionales se sientan en la misma mesa para debatir retos reales relacionados con talento, IA, ciudades inteligentes, industria 5.0 o longevidad. Es un formato de inteligencia colectiva difícil de encontrar en otros eventos y que suele generar ideas, proyectos y colaboraciones mucho después de que termine la cumbre.

5. El Investor Day pone en contacto a inversores de Silicon Valley con startups de los hubs de la Comunidad de Madrid. ¿Qué espera que salga de ese cruce?

Esperamos mucho más que inversión.

Queremos que surjan relaciones estratégicas, acceso a mercados internacionales, nuevas alianzas tecnológicas y oportunidades de crecimiento para empresas innovadoras de la región. El capital es importante, pero aún más importante es el conocimiento, la experiencia y el acceso que aportan inversores con una trayectoria global.

6. ¿Cómo ha sido trabajar codo con codo con el doctor Omar Hatamleh, presidente de XFutures y ex responsable de IA de la NASA, en la construcción de este proyecto?

Ha sido una experiencia extraordinaria; es un gran profesional, pero sobre todo una gran persona. Lo cierto es que todo el equipo que está trabajando en el evento son excepcionales profesionales, muchos de ellos, como es mi caso, pro bono, sin más propósito que ayudar al desarrollo de las personas, de esta región y de este país.

Omar combina una visión global sobre tecnología y sociedad con una enorme capacidad para conectar personas e ideas. Su trayectoria internacional aporta credibilidad y una perspectiva única sobre temas como la inteligencia artificial, la innovación abierta y el liderazgo. Trabajar con él ha sido una oportunidad para demostrar que España puede convertirse en referencia internacional en debates sobre el futuro.

7. La Comunidad de Madrid colabora institucionalmente en el evento. ¿Qué ha aportado esa colaboración que no habría sido posible solo con patrocinio privado?

La colaboración de la Comunidad de Madrid aporta algo fundamental: un compromiso institucional con el desarrollo tecnológico, la atracción de talento y la proyección internacional de la región.

Cuando la administración, las empresas, las universidades y los líderes tecnológicos trabajan juntos, el impacto se multiplica. Esa colaboración envía además un mensaje muy potente al resto del mundo: Madrid quiere liderar la conversación sobre innovación y futuro.

8. Entre los temas del Breakout Session están la longevidad, las ciudades inteligentes o la Industria 5.0. ¿Cuál de estos ejes cree que va a marcar más la agenda tecnológica de los próximos años?

Si tuviera que señalar uno, diría que la convergencia entre inteligencia artificial y bienestar humano.

La longevidad, el empleo, la educación son manifestaciones de una misma tendencia: utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. La gran pregunta ya no es si la tecnología evolucionará, sino cómo conseguiremos que ese progreso genere sociedades más sostenibles, inclusivas y prósperas.

9. ¿Qué diferencia a XFutures de otros grandes foros tecnológicos internacionales como el Web Summit o el Davos de la tecnología?

La mayoría de eventos están diseñados para escuchar.

XFutures está diseñado para participar. Además es multisectorial y con personas de todos los rincones del mundo. Es una especie de Davos de la tecnología.

Aquí los asistentes tienen la oportunidad de compartir mesa, debatir e intercambiar perspectivas directamente con algunos de los líderes mundiales más relevantes. No buscamos únicamente inspiración; buscamos generar conversaciones que terminen convirtiéndose en relaciones, proyectos e iniciativas reales. Ese nivel de proximidad es difícil de encontrar en eventos internacionales de gran tamaño.

10. Las masterclasses del último día, sobre IA agéntica y liderazgo, están abiertas al público. ¿Por qué era importante para ustedes que esta parte no quedara reservada solo a directivos?

Porque el futuro afecta a todos.

Uno de los objetivos de XFutures es democratizar el acceso al conocimiento y contribuir a que profesionales, estudiantes y emprendedores puedan comprender cómo evolucionan tecnologías que tendrán un impacto enorme en sus carreras y en sus organizaciones.

Compartir conocimiento es una de las mejores formas de acelerar el desarrollo de un ecosistema innovador. Aquí quiero destacar la colaboración de la UDIT por su apoyo.

11. Si XFutures consolida su sede en Madrid, ¿qué cambiaría para la ciudad y para el ecosistema tecnológico español a medio plazo?

Se convertiría en una plataforma permanente de conexión internacional. De hecho, queremos convertir Madrid en el Davos de la tecnología.

Hablamos de atraer talento, inversión, empresas emergentes, centros de innovación y líderes de opinión globales. Si conseguimos consolidar XFutures en Madrid, España adquiriría una posición avanzada como uno de los principales puntos de encuentro europeos para la conversación sobre tecnología, liderazgo e innovación responsable.

12. ¿Qué le gustaría que dijeran los asistentes al salir del Auditorio Mutua Madrileña el 24 de octubre?

Me gustaría que dijeran tres cosas.

Que han aprendido algo que cambiará su manera de entender el futuro. Que han conocido personas con las que quieren seguir colaborando. Que Madrid ha demostrado estar preparada para liderar algunas de las conversaciones más importantes sobre tecnología, innovación y sociedad a nivel internacional.

Si logramos eso, XFutures habrá cumplido su propósito.