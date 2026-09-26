Jupol acusa a Francisco Martín de "hipocresía" por el desahucio de Maricarmen y denuncia una "cortina de humo"

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de actuar con "la más absoluta hipocresía" por sus críticas a la actuación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) durante el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que residía de alquiler en el barrio madrileño de Retiro.

El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha cuestionado en un vídeo que Martín critique el dispositivo policial desplegado durante el lanzamiento, que se llevó a cabo, según el sindicato, "en cumplimiento de un mandamiento". A su juicio, resulta "absolutamente inconcebible" que el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Madrid cuestione la actuación de los agentes que participaron en el operativo.

Una "cortina de humo"

Domínguez ha acusado además al delegado del Gobierno de utilizar a la Policía Nacional como una "cortina de humo" y ha relacionado su actuación con episodios anteriores. "Creemos que una vez más están intentando utilizar la intervención y a la Policía Nacional como una cortina de humo, como ya hizo este mismo delegado del Gobierno, Francisco Martín, en Ferraz", ha afirmado.

El portavoz de Jupol también ha recordado que Martín era el responsable de la Delegación del Gobierno cuando tuvo que suspenderse la última etapa de la Vuelta a España en 2025. "Mientras en unos casos por interés político hacen que la UIP intervenga con toda contundencia, en otros les manda estar de brazos cruzados", ha señalado Domínguez, quien ha cuestionado que el delegado esté "a la altura de un cargo de tanta responsabilidad".

El sindicato sostiene que, en los dispositivos de orden público, existe un centro de coordinación en el que participa el delegado del Gobierno o "una persona de su máxima confianza". Según Domínguez, son quienes tienen "la última palabra en cómo se interviene".

Investigación sobre la actuación policial

La polémica se produce después de que la Delegación del Gobierno anunciara una investigación sobre posibles excesos policiales durante el desahucio. Según Jupol, el organismo afirmó inicialmente que los agentes actuaban bajo el mandato de la comisión judicial encargada del lanzamiento, mientras que dos días después Martín anunció la investigación tras reconocer que había imágenes del operativo que no le habían gustado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también se ha pronunciado sobre la investigación y ha defendido que se analice la actuación de los agentes teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias. "Entendemos perfectamente la dureza de las imágenes y que se investigue cualquier posible irregularidad", ha señalado el SUP, que ha reclamado igualmente que "se escuche a los policías que estuvieron allí", que se examinen "las grabaciones completas" y que se tengan en cuenta "las órdenes recibidas y las circunstancias reales de un dispositivo complejo".