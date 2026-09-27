Así amanece Sol tras la primera noche de acampada: tiendas, pancartas y vigilancia policial por Maricarmen
La noche ha transcurrido sin incidentes mientras el Sindicato de Inquilinas reclama al Gobierno que apruebe su llamado "decreto Maricarmen".
La acampada ha transcurrido con tranquilidad y sin incidencias, mientras los participantes preparaban comida y bebida para permanecer en la Puerta del Sol.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha defendido que deben aprobarse las medidas incluidas en el llamado "decreto Maricarmen" y ha asegurado: "Si no se aprueban las medidas del 'decreto Maricarmen', este Gobierno no tiene sentido".
Los participantes continúan en la plaza después de pasar allí la primera noche de la acampada convocada tras la manifestación por Maricarmen.
El Sindicato de Inquilinas decidió mantener la protesta en Sol después de la marcha que recorrió el centro de Madrid hasta el Congreso de los Diputados.
El Sindicato de Inquilinas no ha fijado por el momento una fecha para levantar la acampada.
El Sindicato de Inquilinas ha instalado una carpa para informar sobre la situación de la vivienda y los alquileres durante la acampada.