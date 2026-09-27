Menú
Madrid

Así amanece Sol tras la primera noche de acampada: tiendas, pancartas y vigilancia policial por Maricarmen

La noche ha transcurrido sin incidentes mientras el Sindicato de Inquilinas reclama al Gobierno que apruebe su llamado "decreto Maricarmen".

1 / 6

La acampada ha transcurrido con tranquilidad y sin incidencias, mientras los participantes preparaban comida y bebida para permanecer en la Puerta del Sol.

2 / 6

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha defendido que deben aprobarse las medidas incluidas en el llamado "decreto Maricarmen" y ha asegurado: "Si no se aprueban las medidas del 'decreto Maricarmen', este Gobierno no tiene sentido". 

3 / 6

Los participantes continúan en la plaza después de pasar allí la primera noche de la acampada convocada tras la manifestación por Maricarmen.

4 / 6

El Sindicato de Inquilinas decidió mantener la protesta en Sol después de la marcha que recorrió el centro de Madrid hasta el Congreso de los Diputados.

5 / 6

El Sindicato de Inquilinas no ha fijado por el momento una fecha para levantar la acampada.

6 / 6

El Sindicato de Inquilinas ha instalado una carpa para informar sobre la situación de la vivienda y los alquileres durante la acampada.

Temas

Recomendamos