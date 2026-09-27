El pasado 23 de septiembre se produjo el desahucio de Maricarmen (87 años) de su piso de Madrid, utilizado de forma demagógica por la izquierda para atacar a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, y convertir a la anciana en un símbolo de sus políticas de vivienda, pese a que en una entrevista en RTVE culpa primero a Sánchez de su situación. Aunque Maricarmen no tenía derecho a vivir en ese piso desde 2007, ha sido manipulada por el Sindicato de Inquilinas, cuya actuación ha estado marcada por la coacción, la desinformación y el chantaje, agravando la situación de la mujer.
Este sábado, el sindicato ha organizado una manifestación en apoyo de Maricarmen y contra la crisis de la vivienda comenzado a las 18:30 horas en la Puerta del Sol de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más", para recorrer el centro de la capital hasta llegar al Congreso de los Diputados. El sindicado ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar el caso Maricarmen en sus "campaña partidista contra el PP".
Después de la manifestación, el sindicato ha llamado a sus seguidores a montar una acampada en la Puerta del Sol para protestar contra los desahucios y por el derecho a la vivienda.
Unas imágenes aéreas emitidas por RTVE parecen rebajar las cifras de asistencia dadas por Delegación del Gobierno a la acampada (500 personas) y el Sindicato de Inquilinas (que eleva esa cifra a un millar). Apenas se ven unas 80-100 tiendas, siendo generosos, mientras que el resto de personas son turistas o curiosos que se han acercado a ver el tinglado montado en la Puerta del Sol.
Lleva ocho años en el Gobierno, pero es ahora cuando le entran las prisas. Desde Getafe, en un mitin de campaña, Pedro Sánchez le ha enviado un mensaje a Maricarmen: "Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto sobre vivienda. Pido a los grupos parlamentarios que hagamos un esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento (…) Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad".
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha advertido este domingo de que la acampada en la Puerta del Sol "va a seguir adelante" si el Gobierno no aprueba el próximo martes el "decreto Maricarmen" que incluya los contratos indefinidos de alquiler o de lo contrario seguirán "desobedeciendo" y "escalando" la protesta.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha avisado al Gobierno de que "la ola de indignación y rabia que se ha desatado es ya imparable". En Sol estarán al menos hasta el martes, pero Del Río ha denunciado que el Gobierno pretende aprobarlo sin incluir la medida de los contratos indefinidos de alquiler o su renovación automática.
La secretaria general de Podemos ha asegurado que su partido seguirá presionando para que el Gobierno apruebe "el mejor real decreto ley posible" en materia de vivienda. Belarra ha defendido que las viviendas deben destinarse a vivir.
La organización convocante de las protestas asegura que la acampada ha superado sus previsiones y que más de un millar de personas han pasado la noche en la Puerta del Sol. La Delegación del Gobierno sitúa la cifra en unas 500 personas y un centenar de tiendas.
Unas 500 personas han pasado la noche en la Puerta del Sol, según los datos de la Delegación del Gobierno, después de que decenas de manifestantes regresaran a la plaza tras la marcha del sábado. La protesta reclama al Gobierno la aprobación del denominado "decreto Maricarmen".
Así se ha expresado esta mañana, tras la primera noche de acampada en Sol, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
"Tenemos claro que tenemos que ser muy contundentes. Si no se aprueban las medidas del 'decreto Maricarmen', este Gobierno no tiene sentido [...] Habrá que seguir avanzando para que no le pase a nadie lo que le ha pasado a Maricarmen".
El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado su deseo en una entrevista en RTVE de que "ojalá esta acampada dure y se extienda a todas las plazas del país, porque eso, por encima de los partidos políticos, es lo que permitirá que la vivienda se convierta en el asunto político central [...] Esto no se cambia solo con un real decreto".
Algunos se preguntan si es un nuevo 15-M contra el Gobierno o una mera maniobra de distracción para tapar la crisis de Ceuta o los casos de corrupción, o una jugada para resucitar a Podemos. De hecho también se han coreado cánticos a favor de los inmigrantes durante la acampada.
Los habituales en estos saraos, los actores Carlos Bardem, que el otro día tuvo un lapsus y llamó Paquita a Maricarmen, y Juan Diego Botto, se han dejado ver entre los acampados, para expresar su apoyo y regresar a sus cómodas soluciones habitacionales.
Botto ha mostrado su confianza en que se apruebe "una ley ambiciosa (de Vivienda) que vaya realmente a solucionar los problemas, que se atreva a ser una ley que vaya al fondo y que ponga coto al rentismo", porque, si no, ha añadido, "va a ser un nuevo fracaso y la sensación que va a germinar entre la ciudadanía es que la política no sirve para nada y eso no puede suceder".
El próximo martes es la fecha clave para los acampados en Sol pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda.
Una portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha explicado en declaraciones a Televisión Española que esperan que ese real decreto ponga fin a los desahucios sin alternativa habitacional, avance en la desmercantilización de la vivienda, promueva vivienda digna en alquiler y acabe con los pisos turísticos y los contratos basura de habitaciones por temporada.
Si el Gobierno no toma medidas ante un problema tan grave que afecta a millones de personas en todo el Estado, lo que está haciendo es abrirle las puertas de par en par al fascismo y a la ultraderecha.
La noche de los acampados en la Puerta del Sol, un centenar de tiendas, ha transcurrido en un clima de tranquilidad y sin incidencias.
De momento se ha hecho acopio de comida y bebida para pasar la noche y el Sindicato de Inquilinas ha instalado una carpa a modo de punto de información sobre la situación de la vivienda en España y los alquileres.
Durante esta madrugada, un par de coches de la Guardia Civil han estado aparcados frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en la Puerta del Sol, y también se ha visto a agentes de la Policía Nacional vigilando la situación.
El llamamiento del Sindicato de Inquilinas en su cuenta de X para acampar en la Puerta del Sol era el siguiente: "URGENTE Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!".
Lo que iba a ser una manifestación desde la Puerta del Sol hasta el Congreso bajo el lema "Ni una Maricarmen más", acabó desembocando al final de la jornada en una acampada supuestamente espontánea en la Puerta del Sol y en lo que podría ser un nuevo 15-M contra Pedro Sánchez.
Medios como La Sexta convirtieron la casa de Maricarmen en un plató durante el desahucio, en una manipulación bastante obscena del caso de la anciana, lo que ha provocado enfrentamientos entre los propios medios, como ha sido el caso de Horizonte contra La Sexta y viceversa.
Los intentos de culpar al PP fueron desbaratados por la propia Mari Carmen, que en una entrevista en RTVE no dudó en echar la culpa a Pedro Sánchez de su situación, además de a Ayuso y Almeida.
En una entrevista en RTVE que fue grabada horas antes de que se produjese el desahucio, al preguntarle a quién responsabiliza de su situación Maricarmen responde: "A Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse".
El pasado 23 de septiembre una anciana de 87 años, Maricarmen Abascal, que llevaba 20 utilizando un piso al que no tenía derecho, fue desahuciada entre protestas de activistas del sindicato de inquilinas y de famosos de la izquierda que rápidamente convirtieron a la anciana en un símbolo de todos los problemas de la vivienda en España para utilizarlo contra las administraciones del Partido Popular, concretamente las de Madrid.