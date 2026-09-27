El pasado 23 de septiembre se produjo el desahucio de Maricarmen (87 años) de su piso de Madrid, utilizado de forma demagógica por la izquierda para atacar a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, y convertir a la anciana en un símbolo de sus políticas de vivienda, pese a que en una entrevista en RTVE culpa primero a Sánchez de su situación. Aunque Maricarmen no tenía derecho a vivir en ese piso desde 2007, ha sido manipulada por el Sindicato de Inquilinas, cuya actuación ha estado marcada por la coacción, la desinformación y el chantaje, agravando la situación de la mujer.

Este sábado, el sindicato ha organizado una manifestación en apoyo de Maricarmen y contra la crisis de la vivienda comenzado a las 18:30 horas en la Puerta del Sol de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más", para recorrer el centro de la capital hasta llegar al Congreso de los Diputados. El sindicado ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar el caso Maricarmen en sus "campaña partidista contra el PP".

Después de la manifestación, el sindicato ha llamado a sus seguidores a montar una acampada en la Puerta del Sol para protestar contra los desahucios y por el derecho a la vivienda.