Del 15-M al 26-S: vuelve la acampada a Sol contra un Gobierno socialista con La Sexta alentando el relato

Hay imágenes que tienen una memoria política difícil de borrar. Una de ellas es la de la Puerta del Sol convertida en un campamento improvisado, con tiendas de campaña, asambleas, pancartas y jóvenes pasando la noche en el kilómetro cero de Madrid. En mayo de 2011 aquella imagen se convirtió en el símbolo del 15-M. Quince años después, vuelve a repetirse.

La diferencia no es menor. Entonces, el movimiento de los llamados indignados irrumpió durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos políticos y sociales más relevantes de aquella legislatura. Ahora, la acampada nace después de una manifestación por la vivienda y tiene como principal destinatario de sus reclamaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, también socialista.

La comparación con el 15-M no es únicamente una lectura retrospectiva. La Sexta la ha incorporado a su cobertura. La cadena tituló su información sobre la acampada "Se respira 15-M" y dedicó buena parte de su programación nocturna a establecer paralelismos entre lo sucedido este sábado en Sol y las protestas de 2011.

En LaSexta Xplica, el sociólogo Ignacio Urquizu habló directamente de una "sensación de déjà vu" y comparó ambas movilizaciones. Eso sí, introdujo una diferencia relevante: mientras el 15-M tenía un componente fundamentalmente juvenil y reunía reivindicaciones diversas, la protesta actual presenta, según su análisis, un perfil más transversal y tiene la vivienda como eje central.

El paralelismo fue llevado todavía más lejos con la presencia de Fernando Berlín, uno de los periodistas que siguieron los primeros días del 15-M. Desde el plató de la cadena recordó que hace quince años "un pequeño grupo de personas comenzó a instalar una acampada" que terminó prolongándose durante meses. Berlín consideró que la vivienda puede tener hoy una capacidad movilizadora especialmente amplia porque afecta tanto a jóvenes como a personas de mayor edad y también a propietarios.

De Zapatero a Sánchez

Y ahí aparece una de las paradojas de la imagen. El escenario es prácticamente el mismo, pero el destinatario político de buena parte de la protesta también está en la Moncloa.

El 15-M nació en un contexto de crisis económica, desempleo y desafección política y dirigió sus críticas contra el conjunto del sistema, aunque el Gobierno socialista de Zapatero fue uno de los principales receptores de aquellas protestas. La movilización actual, en cambio, se produce después de casi ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y reclama precisamente al Ejecutivo una respuesta legislativa a la crisis de la vivienda.

El 15-M no se quedó en aquella acampada. La movilización abrió un ciclo político que acabaría desembocando en el nacimiento de Podemos, formación que irrumpió en las elecciones europeas de 2014 y que posteriormente transformaría el mapa de la izquierda española.

El Sindicato de Inquilinas ha bautizado como "decreto Maricarmen" el paquete de medidas que reclama al Consejo de Ministros y ha convertido el próximo martes en una fecha clave. Entre sus reivindicaciones figuran la renovación automática de los contratos, la congelación de las actualizaciones del alquiler y cambios en la regulación de los contratos de temporada y por habitaciones.

La propia protesta ha puesto al Gobierno ante una contradicción política evidente: la movilización que pretende presionarle para que adopte nuevas medidas se desarrolla bajo un Ejecutivo que lleva años situando el acceso a la vivienda entre sus principales banderas políticas.

Pero hay otra diferencia fundamental. En 2011 no existía una reivindicación única capaz de resumir el movimiento. El 15-M aglutinó protestas contra la situación económica, el desempleo, la representación política, el sistema financiero o la corrupción. En 2026, la vivienda funciona como elemento vertebrador de la movilización.

La Sexta no se ha limitado a informar de que hay personas durmiendo en Sol: ha convertido el 15-M en el marco desde el que contar la protesta, recuperando a sus protagonistas y estableciendo paralelismos con aquella movilización. El contexto político tampoco es el mismo: Podemos, Sumar y el resto de partidos situados a la izquierda del PSOE ya trabajan de cara a las próximas elecciones, en un momento en el que buscan recuperar el espacio político que ocuparon tras el 15-M.

En 2011, aquella acampada acabó dando paso a un nuevo ciclo político que culminó con el nacimiento de Podemos. Quince años después, las tiendas vuelven a Sol. La pregunta es qué saldrá esta vez de ellas.