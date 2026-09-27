El Ayuntamiento exige a la Delegación del Gobierno "reponer" la normalidad en Sol

El ayuntamiento de Madrid ha exigido este domingo a la Delegación del Gobierno "reponer cuanto antes" la normalidad en la Puerta del Sol, donde cientos de personas acamparon anoche al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda.

"La Delegación del Gobierno no puede mirar para otro lado ni cargar a otra administración con los problemas que causa su incapacidad e incompetencia para realizar sus funciones", ha sentenciado el consistorio en un comunicado, en el que exige que se aborden las consecuencias causadas por "su dejación de funciones y repongan la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes".

El ayuntamiento madrileño ha mostrado su "sorpresa" e "indignación" ante la acampada de la Puerta del Sol y ha acusado a la Delegación del Gobierno en Madrid de "permitir que eso ocurriera", además de recordar que, en 2011, con la protesta del 15M, los desalojos "fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno".

Ha tildado la acampada de "ilegal" y ha señalado que la situación es "consecuencia directa de la dejación de funciones y la falta de diligencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, o quizás de la deliberada decisión de permitir que esto ocurriera".

"Cuando comenzaron los asentamientos ilegales, la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos. Por ello, y para saber si este hecho se debió a una orden directa del delegado del Gobierno, el ayuntamiento de Madrid exige a la Delegación y al Ministerio del Interior una explicación", ha reclamado.

En ese sentido, el consistorio ha apuntado que "es a Delegación del Gobierno a quien le corresponde el control del orden público, especialmente cuando se refiere al derecho de manifestación". "La misma, sin embargo, debe adecuarse a lo comunicado por los organizadores y a lo así autorizado, algo que no ha sucedido en esta ocasión", ha puntualizado.