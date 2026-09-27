Recta final para la nueva Línea 6 de Metro: esta es la fecha prevista para su estreno

La Línea 6 de Metro de Madrid encara la recta final hacia su automatización. La Comunidad de Madrid prevé estrenar el nuevo sistema durante el primer trimestre de 2027. A día de hoy, los nuevos trenes que darán servicio a la conocida como Circular ya están en fase de pruebas nocturnas.

Como ya han podido comprobar miles de usuarios en la mayoría de estaciones de la línea, el proyecto incluye también la instalación de puertas de andén.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, esta misma semana situaba este cambio dentro de la evolución hacia el "Metro del futuro". Durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, señaló que este modelo está extendido ya en otros países, como Japón y Corea. La red madrileña ya cuenta, además, con una línea automatizada en el tramo que presta servicio a la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Rodrigo defendió que la automatización permitirá contar con una línea "mucho más segura", con mayor capacidad para los usuarios y con una frecuencia que llegará a los dos minutos. A su juicio, Madrid debe seguir avanzando en este tipo de sistemas para no dejar "rezagado" a uno de los metros que considera "uno de los mejores metros del mundo".

El cambio también se ha abordado con los trabajadores del suburbano. Según explicó el consejero, la Comunidad ha trabajado con los empleados y ha realizado una "pequeña reestructuración de los puestos" para adaptar la organización a la nueva situación. El proceso se ha llevado a cabo "de la mano de los propios maquinistas". Como vienen haciendo desde el principio del anuncio de estos trenes, volvió a garantizar que "aquí no se va a perder ningún puesto de trabajo".

La automatización, además, se plantea con un impacto limitado en las necesidades de mantenimiento, según indicó el consejero. Ese "mantenimiento relativo", explicó, permitirá disponer en esta línea los fines de semana con servicio durante las 24 horas.

Precisamente, la Línea 6 ha afrontado este fin de semana una de las actuaciones vinculadas a su transformación. Se han previsto cortes parciales durante 48 horas entre Cuatro Caminos y Lucero. También se producirán cortes los próximos días 3 y 4 de octubre, en el mismo trayecto.