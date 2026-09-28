Almeida suspende parte de su agenda a horas de sentarse con Urbagestión y la familia de Maricarmen

José Luis Martínez-Almeida ha suspendido su asistencia a un acto que tenía previsto en su agenda a las 11:00 horas para reunirse con su gabinete y abordar los acontecimientos de los últimos días, marcados por el desahucio de Maricarmen y la posterior acampada que continúa hoy en la Puerta del Sol.

Precisamente el Ayuntamiento tiene prevista para esta tarde una reunión con representantes de Urbagestión, propietarios del inmueble de Sainz de Baranda en el que residía Maricarmen desde hacía 71 años. El encuentro, fijado para las 16:00 horas, pretende encontrar una solución para la anciana, después de que el Consistorio descartase la fórmula planteada inicialmente por la empresa. También acudirán representantes de Maricarmen. Según ha confirmado esta mañana Almeida durante una entrevista en el Programa de Ana Rosa, estará su abogada y su sobrino.

La propuesta de Urbagestión planteaba que la vivienda pudiese incorporarse al programa ReViVa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Sin embargo, el Gobierno municipal alegó que no era posible al no cumplir el piso con los requisitos legales establecidos en las bases del programa ni en los demás programas municipales de compra de vivienda.

Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, se ha mostrado esta misma mañana confiada en que la reunión permita avanzar en alguna solución para que su clienta pueda volver a la vivienda. "Si la propiedad quiere que la vivienda vuelva a ser usada por Maricarmen, esto tiene que ser posible", ha afirmado en una entrevista en TVE.

Desde que se conoció la situación de la anciana, Almeida viene defendiendo que ha prestado apoyo total a Maricarmen con medidas como teleasistencia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional. El mismo día de su desahucio, el Consistorio le ofreció a su vez alojamiento en una residencia municipal. "Quiero saber quién del Gobierno de España ha llamado a Maricarmen y quiero saber qué ha hecho el Gobierno de España por Maricarmen", se diferenció entonces Almeida.

En paralelo, el Ayuntamiento ha mostrado su "indignación" por la actuación de la Delegación del Gobierno en relación con la acampada de Sol. El Consistorio considera que ha habido una "dejación de funciones" y cuestiona también el desarrollo de la manifestación del pasado sábado que, según ha sostenido, habría transcurrido por zonas no autorizadas.

Sobre este tema, Manos Limpias ha presentado este lunes una denuncia contra el delegado del Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir el campamento.