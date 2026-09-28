Ayuso, contra las propuestas "sectarias" en vivienda: "Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros"

La presidenta de la Comunidad de Madrid advirtió este lunes acerca de las propuestas, "cuanto menos sectarias, profundamente ideológicas", que la ultra izquierda está lanzando en materia de vivienda, "como por ejemplo proponer expropiar viviendas o, ya directamente, que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada".

Al hilo de esto, de forma irónica, Isabel Díaz Ayuso apuntó: "Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido ya quedarme".

En este contexto, criticó las propuestas de "expropiar viviendas" planteadas en los últimos días, al tiempo que resaltó las discrepancias en el seno del Ejecutivo central tras las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "atacando" al Gobierno.

Más allá de esto, Ayuso enmarcó en el contexto actual el interés "súbito" del Gobierno central en las políticas de vivienda, y aludió a un "festival de ocurrencias" por parte de Moncloa para intentar ahora dar con la solución de un "problema" que no se ha atajado en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez.

Con las propuestas puestas sobre la mesa en los últimos días, a entender de Ayuso, terminan por acabar con la ciudadanía enfrentada entre sí porque "rige la ley de la selva". "Si hay personas que no tienen casa, no es culpa de quien la tiene. Si hay personas que les va peor en la vida, no es culpa de quien le está yendo en un momento determinado mejor".

"En esta Comunidad donde defendemos el rigor jurídico, la separación de poderes, la seguridad, el Estado de Derecho, nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora. Prácticamente, en un escenario que hace polvo a los comerciantes de toda la plaza y aledaños, y también a la normalidad de un lugar que es atractivo para el turismo, para los vecinos y para todos", expuso.

En este sentido, cargó contra el Gobierno central y la Delegación del Gobierno por no actuar para evitar la acampada en Sol mientras "buscan culpables" entre quienes no tienen competencias para ello. De hecho, insistió en que quien tiene competencias sobre la Policía Nacional no puede buscarlas luego entre quien manda sobre la Municipal.

Finalmente, Ayuso señaló que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "la mayoría" de los desahucios se producen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que es el Gobierno el que "no ha legislado con rigor ni ha dado opciones", al tiempo que recalcó que España precisa de un millón de viviendas para atender el "crecimiento demográfico que el propio Gobierno invita a multiplicar".