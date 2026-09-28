De Maricarmen a Palestina y la "Fanfarria transfeminista": el programa progre de la acampada que ocupa la Puerta del Sol

La Puerta del Sol se ha convertido en una especie de campamento organizado por el Sindicato de Inquilinas que, con el paso de las horas, ha ido incorporando actividades que se alejan de la reivindicación inicial por la vivienda y el desahucio de Maricarmen. La acampada comenzó el sábado por la noche, después de la manifestación convocada a las 18:30 horas en la misma plaza y que terminó frente al Congreso de los Diputados con la lectura de su manifiesto.

Este lunes, la cuenta oficial del Sindicato de Inquilinas ha detallado un completo programa de actividades y asambleas distribuidas por distintos puntos de la plaza: el espacio #nosquedamos, el espacio #aLaHuelga, el espacio #Maricarmen y otro situado detrás de la estatua ecuestre de Carlos III. La programación incluye propuestas para diferentes edades y hasta una "CHIQUI-Asamblea", definida por los propios organizadores como "un espacio para los peques".

‼️ PROGRAMACIÓN ACAMPADA "NI UNA MARI CARMEN MÁS" 🗓️ Lunes 28 de septiembre ✅ Las actividades y asambleas son abiertas, ven a todo lo que puedas! 🔥 Vamos a cambiarlo todo pic.twitter.com/w9nFZyCMtQ — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 28, 2026

De la vivienda a Palestina

Como si de una fiesta de pueblo se tratara, a las 14:00 horas han convocado una comida popular. Dos horas después, la programación da paso a una nueva "acampada" dentro de la propia acampada, esta vez dedicada a Palestina, con una "introducción a la organización", según explica el sindicato en sus redes sociales.

A la misma hora, en el espacio #nosquedamos, los participantes están llamados a conocer "los principios de la acción sindical". Y, en el espacio #Maricarmen, la organización sí recupera la reivindicación que dio origen a la protesta con un taller de "Cartas para Maricarmen". "Ven a escribir una carta que le haremos llegar. Habrá también un buzón en la carpa", explican.

A las 17:30 horas, el espacio #aLaHuelga acoge una charla con el Sindicato de Vivienda de Carabanchel bajo el lema "acabar con el negocio de la vivienda". Media hora después, el espacio #nosquedamos acoge una asamblea antirracista sobre la regularización en Madrid bajo el título "Memoria antirracista y vivienda".

Asambleas, aborto y música

En el espacio situado "detrás de la estatua del caballo" —como la denomina el Sindicato de Inquilinas en su programa, aunque se trata de la estatua ecuestre de Carlos III— han establecido una "unión de colectivos de Madrid", con la participación de agrupaciones de Vallecas, Tetuán, Villalba, el barrio de Hortaleza y San Blas-Canillejas.

La programación continúa a las 19:00 horas con una charla sobre el "aborto libre", que comparte espacio en el calendario con las actividades relacionadas con la vivienda. Y para cerrar la jornada, a las 21:00 horas, los acampados tienen prevista una batucada de Markanaj y una "Fanfarria transfeminista".

Todo ello se produce mientras el Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en la Puerta del Sol, iniciada tras la manifestación del sábado en apoyo de Maricarmen. La organización ha asegurado que, por el momento, no existe una fecha para levantarla y reclama al Gobierno la aprobación de las medidas que los convocantes agrupan bajo el denominado "decreto Maricarmen".