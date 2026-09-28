Denuncian al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la acampada por Maricarmen en Sol

Manos Limpias ha presentado una denuncia contra el delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la acampada en la Puerta del Sol de Madrid tras las manifestaciones por el desahucio de Maricarmen.

Este sábado la Puerta del Sol de Madrid se llenó de tiendas de campaña después de una concentración que, según la delegación del gobierno, reunió a 25.000 personas en Madrid bajo el lema 'Ni una Maricarmen más'. Decenas de personas que conformaban la manifestación regresaron al punto de partida de la misma, en Sol, después de que la manifestación finalizase frente al Congreso de los Diputados. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos llamó a los manifestantes a concentrarse frente a la sede de la Comunidad de Madrid. Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", escribieron en X.

"Con fecha 26 septiembre 2026, el Sindicato de Inquilinos, promueve una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, donde además tiene su sede oficial la Comunidad de Madrid", explica la denuncia presentada por Manos Limpias y a la que ha tenido acceso Libertad Digital. "Esa acampada no está avalada, en un espacio público por ninguna norma del ordenamiento jurídico. Es lisa y literalmente ilegal", añade.

Sobre el posible delito de prevaricación que habría cometido el delegado del Gobierno, Manos Limpias explica que "la prevaricación por omisión no requiere una acción directa, sino una omisión deliberada que conlleva a una injusticia o daño. No se trata de una simple negligencia sino de una decisión consciente de no intervenir donde la ley le exige hacerlo".

De igual manera, el sindicato entiende que se han producido perjuicios a los intereses públicos y privado por la alteración en la circulación de vehículos y peatones, el comercio, el turismo, la "insalubridad en pleno corazón de la capital de España y ante la sede de una Institución Pública como es la Comunidad de Madrid.