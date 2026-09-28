El Día de las Profesiones celebra su décima edición ayudando a los jóvenes a decidir su futuro

"Conoce las profesiones, descubre tu futuro, encuentra tu vocación" es el lema que abandera el Día de las Profesiones 2026. El Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, en Ciudad Universitaria, acogerá este miércoles, 30 de septiembre, la décima edición de la cita. Una jornada gratuita y abierta a toda la ciudadanía que busca acercar a los jóvenes la realidad del mundo profesional y ayudarles a orientar sus decisiones académicas y laborales.

Organizado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), el encuentro reunirá a representantes de cerca de 40 profesiones tituladas, a través de los colegios profesionales de la Comunidad de Madrid y la Fundación para el Conocimiento Madri+d. También participarán 12 universidades madrileñas ofreciendo información, orientación y asesoramiento.

Se trata de una iniciativa especialmente dirigida a estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y universidad, aunque también está pensada para familias, orientadores y docentes.

Una jornada para conocer las profesiones desde dentro

A lo largo del día, los asistentes podrán conocer diferentes opciones laborales y resolver dudas sobre los itinerarios formativos necesarios para acceder a ellas. La propuesta combina información con actividades prácticas para mostrar de una manera cercana cómo es el día a día de distintas profesiones.

En la programación figuran simulaciones de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, propuestas relacionadas con salud, nutrición y hábitos saludables, así como experiencias vinculadas a la robótica, la ingeniería, la arquitectura, la realidad virtual, la inteligencia artificial aplicada a la agricultura de precisión y la aviación.

También habrá actividades relacionadas con la psicología, el trabajo social, la terapia ocupacional y las nuevas tecnologías, la seguridad alimentaria, la educación financiera o el ámbito de la procura, además de simulaciones de juicios y otras experiencias participativas.

Los visitantes podrán, asimismo, recorrer los stands de colegios profesionales y universidades, participar en talleres y demostraciones, mantener encuentros rápidos con profesionales y asistir a mesas redondas sobre cuestiones de actualidad.

Orientación para elegir estudios y profesión

El Día de las Profesiones pretende ofrecer a los jóvenes una visión directa de las distintas alternativas que tienen a su alcance. Además de conocer las características de cada profesión, podrán informarse sobre los estudios y requisitos de acceso, las competencias necesarias y las posibilidades de desarrollo profesional.

La jornada se plantea así como un espacio para contrastar dudas y expectativas antes de tomar decisiones sobre el futuro académico. El contacto directo con profesionales y universidades permite acercar a los estudiantes una perspectiva práctica que complemente la información que reciben en las aulas.

Desde UICM destacan que el objetivo es acercar el mundo profesional a quienes se encuentran en un momento clave de su formación, mediante una orientación directa, práctica y cercana que les ayude a tomar decisiones con mayor información y confianza.

Eugenio Ribón, presidente de la UICM y decano del ICAM, entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, indica que "van a desarrollarse más de 100 actividades y talleres de muchísimo interés para el público" y que "estarán presentes todos los colegios profesionales y las universidades madrileñas realizando más de 40 mesas redondas".

Respecto al perfil más habitual de los asistentes, Ribón destaca que hay "tres que podemos definir con bastante claridad". Por una parte, "los alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato y sus familias y orientadores de los centros educativos, que se acercan, pues, con la curiosidad esa maravillosa de descubrir qué es lo que nos puede hacer felices en la vida trabajando". Continúa señalando que "un segundo grupo lo conforman los universitarios que van terminando la carrera y que tienen que adaptarse y tomar la mano de un colegio profesional porque después de la universidad no se acaba la formación". Argumenta que "todas y cada una de las profesiones - medicina, arquitectura, derecho, ingeniería, comunicación - tienen que seguir formándose día a día si quieren verdaderamente estar a la altura de lo que demanda la sociedad". Por último, destaca un "tercer grupo más amplio que son simplemente ciudadanos que se acercan para conocer todas las posibilidades que les ofrecen muchas veces de modo gratuito los colegios profesionales".

Diez años acercando a los jóvenes al mundo profesional

La edición de 2026 marca los diez años de esta iniciativa, que se ha consolidado como un punto de encuentro entre estudiantes, universidades, orientadores y profesionales. A través de talleres, demostraciones y actividades participativas, el Día de las Profesiones busca facilitar que los jóvenes conozcan de primera mano distintas alternativas académicas y laborales.

La décima edición cuenta con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, además de la colaboración de diversas entidades vinculadas a la orientación y al desarrollo profesional de los jóvenes.

La jornada incluirá también una inauguración institucional y una clausura en la que se entregarán los Premios UICM 2026.

El programa, que se actualiza en la web oficial del evento, puede consultarse en: www.diaprofesionesuicm.es

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