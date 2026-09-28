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La web de búsqueda de pisos Idealista tampoco se ha librado de la reivindicación en la acampada de la Puerta del Sol en Madrid. La lluvia no ha desactivado la acampada de la Puerta del Sol, donde los manifestantes han reforzado con estructuras improvisadas las tiendas y toldos para protegerse del agua. La actividad continúa con asambleas y grupos que trabajan desde la plaza, mientras algunos acampados han organizado su jornada laboral para poder permanecer allí.