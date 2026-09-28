La acampada de Sol desde dentro: ¿contra quién es la protesta de la vivienda?
Lo que iba a ser una manifestación desde la Puerta del Sol hasta el Congreso bajo el lema "Ni una Maricarmen más", acabó desembocando al final de la jornada en una acampada supuestamente espontánea en la Puerta del Sol y en lo que podría ser un nuevo 15-M contra Pedro Sánchez. El centro de Madrid revive el año 2011 con decenas de tiendas de campaña como protesta social.
Los integrantes de la acampada pasarán al menos una noche más en la plaza. Desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid piden a la Delegación del Gobierno que actúe y desaloje la plaza. En Delegación, sin embargo, sostienen que si no hay altercados, la competencia sería de la Policía Municipal.
Dos de los iconos más identificables de la Puerta del Sol en Madrid: la estatua ecuestre de Carlos III y el cartel luminoso de Tío Pepe con decenas de tiendas de campaña bajo sus pies.
Unas 500 personas han pasado la noche en la Puerta del Sol, según los datos de la Delegación del Gobierno, después de que decenas de manifestantes regresaran a la plaza tras la marcha del sábado. La protesta reclama al Gobierno la aprobación del denominado "decreto Maricarmen".
Curioso mensaje pegado sobre una tienda con el dibujo de la bandera de Reino Unido.
La organización convocante de las protestas asegura que la acampada ha superado sus previsiones y que más de un millar de personas han pasado la noche en la Puerta del Sol. La Delegación del Gobierno sitúa la cifra en unas 500 personas y un centenar de tiendas.
La web de búsqueda de pisos Idealista tampoco se ha librado de la reivindicación en la acampada de la Puerta del Sol en Madrid. La lluvia no ha desactivado la acampada de la Puerta del Sol, donde los manifestantes han reforzado con estructuras improvisadas las tiendas y toldos para protegerse del agua. La actividad continúa con asambleas y grupos que trabajan desde la plaza, mientras algunos acampados han organizado su jornada laboral para poder permanecer allí.
Mantas y esterillas metidas en un carro de supermercado junto a una de las tiendas de campaña.
Varios carteles reivindicativos con una mezcla de temas, se pueden ver en las inmediaciones de la Puerta del Sol en Madrid.
Carteles contra Ayuso también se han podido ver en las farolas y lonas de las tiendas de campaña en la Puerta del Sol.
El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado su deseo en una entrevista en RTVE de que "ojalá esta acampada dure y se extienda a todas las plazas del país,
Algunos se preguntan si es un nuevo 15-M contra el Gobierno o una mera maniobra de distracción para tapar la crisis de Ceuta o los casos de corrupción, o una jugada para resucitar a Podemos.
El próximo martes es la fecha clave para los acampados en Sol pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda.
Un hombre con una camiseta donde se puede leer "Sanidad pública" permanece de pie entre varias tiendas de campaña hacinadas en el piso de la Puerta del Sol, tras tres días de acampada.
Una imagen en la que la estatua de Carlos III parece observar, desde lo alto, al grupo de personas que está fumando y conversando en el interior de la acampada de Sol.
Uno de los participantes de la acampada en la Puerta del Sol derrama algún tipo de líquido en la fuente de la plaza bajo la mirada de sus compañeros.
La noche de los acampados en la Puerta del Sol, un centenar de tiendas, ha transcurrido en un clima de tranquilidad y sin incidencias. Los fondos de inversión, protagonistas de esta pancarta al mismo tiempo que se anima a la okupación de la vivienda.
"Socialismo o barbarie", se lee en una de las pancartas reivindicativas en la acampada de Sol. Una difícil elección.
Una vista de la acampada en la Puerta del Sol desde uno de las tiendas que dan a la propia plaza.