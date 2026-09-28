La orden del delegado del Gobierno a la Policía ante la acampada en Sol: "Que no hicieran absolutamente nada"

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado esta mañana su "indignación" por la actuación de la Delegación del Gobierno en relación con la acampada que este lunes ocupa la Puerta del Sol. Ante la "nada" del delegado Francisco Martín, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado que no se quedará "de brazos cruzados".

Más tarde, el alcalde ha recordado que la acampada se produjo una vez finalizada la manifestación convocada el sábado para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una protesta que fue "autorizada" y cuya gestión era "competencia" de la Delegación del Gobierno.

"Lo único que hizo la Policía Nacional fue estacionar dos furgonetas delante de la fachada de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, estuvieron cuatro minutos, no miento porque las cámaras están ahí y se puede comprobar. Estuvieron cuatro minutos y se fueron", ha asegurado Almeida en una entrevista en el Programa de Ana Rosa.

El alcalde ha respondido también a las declaraciones de Martín, que habría considerado la acampada de "una ocupación del espacio público" y no de "una alteración del orden público". Frente a esta distinción, Almeida ha contestado: "Yo lo que le digo es que vaya la gente a cantar delante del Palacio de la Moncloa, o delante de la sede del PSOE de Ferraz". "Veremos cuánto tarda la Policía Nacional en sacarles de Moncloa o de Ferraz, que es lo mismo que deberían estar haciendo en Sol hoy", ha pronosticado a su vez.

En cuanto a las posibles actuaciones de la Policía Municipal, el alcalde ha explicado que su equipo está estudiando qué medidas pueden adoptar con la mente puesta en que la situación podría prolongarse en el tiempo. "Insisto, en el año 2011 quien levanta la acampada es la Delegación del Gobierno, lo cual ya es una prueba de quién tiene la competencia, pero nosotros no queremos quedarnos con los brazos cruzados", ha afirmado, refiriéndose a los campamentos del 15M.

Además, ha asegurado que el mismo sábado la Policía Municipal "pidió ayuda" a la Policía Nacional para evitar que el asentamiento frente a la sede del Gobierno regional se produjera. "Las instrucciones que recibió la Policía Nacional son que no hicieran absolutamente nada por evitarlo", ha dicho también.

Dirigiéndose a los acampados, el edil ha llamado a que reflexionen "acerca de quién tiene la culpa de que las cosas no mejoren en España y de que el problema de la vivienda haya pasado a ser el primero después de ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez".