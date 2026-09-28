Los acampados de Sol desafían a Sánchez: "Aunque apruebe el decreto Maricarmen, no nos iremos: es un parche"

En medio de una tarde lluviosa, Libertad Digital se ha trasladado hasta la Puerta del Sol, donde centenares de personas permanecen acampadas desde la noche del sábado tras el desahucio de Maricarmen. La protesta, impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, entra este lunes en su tercera jornada, a la espera de que el Gobierno apruebe este martes el decreto de vivienda. Algo que para la mayoría de los acampados es "insuficiente". De ahí, que amenacen a Pedro Sánchez con mantener las protestas a pesar de que consiga aprobar este martes el decreto "Maricarmen".

Los manifestantes, indignados a pesar de realizar todo tipo de actividades de pasatiempo en la Puerta del Sol, exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incluya en la norma sus principales reivindicaciones: contratos de alquiler indefinidos, congelación de los precios y medidas para impedir determinados desahucios. El Sindicato de Inquilinas ha bautizado su propuesta como "decreto Maricarmen" y ha advertido de que mantendrá la acampada mientras no haya una respuesta "real" y "eficiente" del Gobierno con el grave problema de la vivienda.

En este sentido, los manifestantes responsabilizan al Partido Popular y apuntan la escopeta hacia el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida y la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Y no solo eso, disparan también contra Sánchez y sus socios: "El Gobierno, progresista y socialista, que le llaman, lleva 8 años gobernando y todavía no ha hecho nada", critica un hombre al micrófono de Libertad Digital.

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La protesta comenzó la noche del sábado, después de la manifestación convocada en Madrid por el desahucio de Maricarmen. Inicialmente se instalaron alrededor de un centenar de tiendas, pero la acampada fue creciendo durante el domingo. Este lunes permanecen en Sol unas 600 personas, según las últimas estimaciones difundidas.

¿Se irán si el Gobierno aprueba el decreto?

Aún se desconoce si los manifestantes desmontarán la acampada instalada frente a la presidencia de la Comunidad de Madrid en caso de que Sánchez consiga sacar adelante el real decreto. Muchos de los manifestantes consultados por Libertad Digital aseguran que se trata del enésimo "parche" del Gobierno y afirman que no se irán a casa aunque se apruebe, ya que a su juicio, "solo tapa el problema".

Sobre el Decreto "Maricarmen": "No, no nos iremos, no nos parece suficiente, nos parece un parche, tapar el problema un poco y dejarlo para luego". pic.twitter.com/hjcbjRr3HK — Libertad Digital (@libertaddigital) September 28, 2026

Con cientos de personas instaladas, la Puerta del Sol ha recuperado una imagen que recuerda en cierta parte a las grandes acampadas del 15-M de 2011, con tiendas de campaña, reparto de comida y agua, asambleas y diferentes actividades organizadas en la plaza.