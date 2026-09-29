Almeida enfada a Maestre al recuperar su pasado en el 15-M: "Le debe usted 700.000 euros a los madrileños"

El primer Pleno del Ayuntamiento de Madrid tras el verano ha traído este martes a Cibeles una de las escenas más habituales de la política municipal: el enfrentamiento entre José Luis Martínez-Almeida y Rita Maestre. El alcalde ha terminado sacando una pancarta del 15-M para cuestionar la trayectoria de la portavoz de Más Madrid, que previamente le había acusado de estar detrás de cada desahucio en la capital. El rifirrafe ha acabado con Maestre acumulando dos llamadas al orden durante el mismo turno.

Todo se ha dado durante la pregunta de Maestre al alcalde sobre cómo valoraba el inicio del curso en Madrid. Almeida ha respondido con un escueto "razonable", pero la portavoz ha aprovechado su intervención para centrar el debate en el desahucio de Maricarmen. "Imagino que vendrá usted hoy aquí de héroe, ¿no? Ufano, un señor que después de no hacer nada viene a ponerse una medalla", ha comenzado Maestre, que ha acusado al Gobierno municipal de no haber buscado una alternativa habitacional para la mujer desahuciada.

"Cada desahucio de esta ciudad lleva la firma de Almeida. Cada piso que se convierte en un piso turístico lleva la firma de Almeida. Cada subida del alquiler, lleva la firma de Almeida", le ha dedicado Maestre.

Precisamente este pasado lunes, el Ayuntamiento mediaba en una reunión a tres con Urbagestión, propietaria de la vivienda, y los representantes de Maricarmen. El encuentro permitió alcanzar un acuerdo para que la mujer de 87 años pueda volver a su piso del distrito de Retiro a un precio "similar" al que pagaba hasta ahora.

Almeida ha respondido entonces reprochando a Maestre que no hubiera dicho que se alegraba de que Maricarmen pudiera volver a su casa. "Pues dígalo. Dígalo, porque no ha dicho una sola palabra", ha insistido.

Sus palabras han provocado inmediatamente las primeras quejas de la portavoz de Más Madrid desde su escaño, que han obligado al presidente del Pleno, Borja Fanjul, a intervenir y llamarla al orden por primera vez.

Almeida y la pancarta del 15-M

El enfrentamiento ha alcanzado su punto más tenso cuando Almeida ha sacado a relucir una imagen de una pancarta del 15-M en la que se ve a una joven Maestre sujetando el lema "juventud sin futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo". El alcalde ha recuperado aquella consigna para cuestionar la evolución de Maestre desde entonces.

"15 años después, la señora Maestre sí tiene casa en uno de los barrios más cool de Madrid". A continuación, Almeida ha criticado que lleve años en la política municipal y le ha recordado su compromiso de no cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional si accedía a un cargo público.

"Le debe usted 700.000 euros a los madrileños", le ha dicho Almeida, antes de rematar: "Su único miedo es perder sus privilegios, señora Maestre. Aquellos privilegios que denunciaba. ¿De verdad usted cree que a los que representaba al 15M con esta pancarta se sienten representados hoy por usted? ¿De verdad usted cree que ha hecho el papel que aparecía aquí?".

Rita, le debe usted 700 mil euros a los madrileños #PlenoMadrid pic.twitter.com/2oc3yQNUNi — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) September 29, 2026

Mientras el alcalde continuaba hablando, Maestre ha seguido interpelándole desde su bancada. Fanjul le ha pedido silencio en varias ocasiones y finalmente la ha llamada al orden por segunda vez. "Señora Maestre, que se calle por favor", ha llegado a decir el presidente, mientras Almeida se quejaba: "Es que es imposible, señor presidente".

El alcalde ha cerrado su turno volviendo a la pregunta sobre Maricarmen: "Me conformo con que la señora Maestre nos diga en este momento, ya que tanto ha hablado, si se alegra usted o no de que Maricarmen vuelva a su casa".

Ante el tono que había adquirido el Pleno casi en su arranque, Fanjul ha advertido a todos los grupos de que quien acumule dos llamadas al orden será invitado a abandonar el Salón de Plenos. "No vamos a consentir que esto se convierta en un circo", ha zanjado.