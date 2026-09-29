Almeida, sobre el regreso de Maricarmen a su casa: "No hay ningún coste adicional para el Ayuntamiento"

El desahucio de una anciana de su vivienda en el barrio de Retiro ha provocado una acampada por parte de la izquierda en la Puerta del Sol y presiones para que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya más allá con sus políticas sobre vivienda. Desde el Ejecutivo y sus altavoces mediáticos y políticos se ha atacado tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de Madrid por no aplicar la Ley de Vivienda.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido intervenir en el conflicto para que la anciana Maricarmen vuelva a su casa mediando con la empresa Urbagestión, propietaria de la vivienda. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha explicado que "lo que hace el Ayuntamiento es responder a una petición de Urbagestión porque si no de otra manera nosotros no hubiéramos podido mediar. Pero Urbagestión el viernes nos pidió acoger su inmueble a alguno de los programas de la Empresa Municipal de la Vivienda para poder volver a alquilárselo a Maricarmen".

El Ayuntamiento lo que hace es "actuar a instancias de lo que pidió la propiedad, intentar encontrar una solución dentro de la Empresa Municipal de la Vivienda. Eso es lo que hacemos, actuar a instancias de la propiedad", ha explicado Almeida. El alcalde Madrid ha reconocido que "la empresa está asustada y no es justo que esté en esa situación, las cosas hay que decirlas como son. También en el fondo que entienda que la única administración que le pueda ayudar a paliar ese susto sea el Ayuntamiento de Madrid tampoco habla mal del Ayuntamiento de Madrid".

"¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Aplicar un programa que pusimos en marcha hace tres años que lo que tiene por objeto es paliar una de las consecuencias más desastrosas de la Ley de Vivienda que es la desaparición de viviendas en el mercado del arrendamiento y por eso nosotros lo que tenemos es un programa en el que intermediamos con los propietarios y en el que le decimos que: como el principal miedo que tenéis es el problema del impago y el de los daños en la casa nosotros gestionamos un seguro multiriesgo y de impagos y en cambio esa vivienda entra en el mercado del arrendamiento, pero lo hemos hecho en este caso y en las 713 viviendas que están acogidas a este programa", ha dicho el alcalde de Madrid.

José Luis Martínez Almeida ha asegurado que con Maricarmen "no se ha hecho ninguna excepción, se ha actuado a instancia de parte y no hay ningún coste adicional para el Ayuntamiento. Esto forma parte de un contrato marco que tiene la Empresa Municipal de Vivienda y, por tanto, lo que hemos hecho a Urbagestión es darle la seguridad de que puede devolver su vivienda al mercado de arrendamiento y que en caso de impago o en caso de daños en el hogar el Ayuntamiento a cambio de que ponga su vivienda en el mercado de arrendamiento asume una prima de seguro. Nada más que eso".

El alcalde ha dicho que "políticamente la finalidad de lo que hacemos" es lo que han hacho con el acuerdo con Urbagestión "ante una Ley de Vivienda que expulsa viviendas del mercado de arrendamiento, 50.000 en los últimos cinco años han desparecido en la ciudad de Madrid, se dice pronto". "Los tres principales problemas que identifican los propietarios son: uno, el impago, dos los daños en el hogar y tres que no se le puede echar en caso de impago", ha asegurado Almeida. En este sentido, ha dicho que "sobre este último el Ayuntamiento sí que no puede hacer nada, pero sobre los otros dos nosotros sí que podemos tratar de paliar y que haya viviendas en el mercado del arrendamiento. Es una cuestión tanto legal como política, es decir, es una contraposición".

Almeida ha reconocido que lo que sucede con la vivienda "es un drama" y por eso "nosotros tratamos desde el Ayuntamiento de poner los medios para que los propietarios sientan que, por lo menos, en una ciudad como Madrid la administración está a su favor y no en contra. Que no les consideramos ni fondos buitres, ni especuladores sino personas que tiene un bien del que pueden sacar rentabilidad, pero no se dan las condiciones por parte del Gobierno de España de que puedan utilizar adecuadamente ese bien como activo que tienen".