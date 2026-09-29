El Ayuntamiento de Madrid ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, para que disuelva de forma inmediata la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado sábado. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, advierte de que, si no se atiende la petición, el Consistorio emprenderá las acciones legales que correspondan.

El requerimiento municipal se suma al remitido horas antes por la Comunidad de Madrid y eleva la presión sobre la Delegación del Gobierno para que intervenga en la concentración, vinculada a las protestas por el desahucio de Maricarmen y la reclamación de medidas en materia de vivienda. En el escrito dirigido a Francisco Martín, Sanz critica la "falta de actuación por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid" ante una concentración que no ha sido comunicada ni autorizada. Así, Sanz ha advertido: "n caso de ocurrir un incidente, la falta de organización de la propia concentración para una correcta evacuación podría tener consecuencias drásticas para la seguridad e integridad física, tanto de las personas que se encuentran allí concentradas como de los viandantes, trabajadores y comercios de la zona afectada"

El Ayuntamiento reclama al delegado que adopte las medidas que estén a su alcance para disolverla. Argumenta que la situación está generando dificultades para la movilidad y riesgos para la seguridad de las personas acampadas y del entorno en caso de producirse un incidente o una amenaza. Según el requerimiento, la petición se fundamenta en "los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia y responsabilidad de cada Administración en el cumplimiento de sus obligaciones".

El Ayuntamiento explica en su escrito cómo comenzó la acampada durante la manifestación autorizada del sábado convocada por el Sindicato de Inquilinas. Según la versión municipal, antes de las 21:00 horas la Policía Municipal detectó a unas 200 personas que desplegaron entre 30 y 40 tiendas de campaña en la Puerta del Sol. Los agentes solicitaron hasta en dos ocasiones la intervención del Cuerpo Nacional de Policía, pero estos no actuaron.

El Consistorio sostiene que durante la manifestación se produjo una alteración del recorrido previsto. Según el escrito, una persona con megafonía invitó a los participantes a dirigirse hacia la Puerta del Sol y posteriormente llegaron al lugar grupos procedentes tanto de la cabecera como de la cola de la marcha. La Policía Municipal observó entonces dos furgones del Cuerpo Nacional de Policía frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Según el Ayuntamiento, estos vehículos se retiraron unos cinco minutos después y no volvió a aparecer otro dispositivo policial hasta las 3:45 horas, cuando acudió un furgón de las Unidades de Prevención y Reacción.

Falta de intervención

El Ayuntamiento asegura que los mandos de la Policía Municipal mantuvieron durante la madrugada contactos con responsables del Cuerpo Nacional de Policía y con el indicativo de las Unidades de Prevención y Reacción que acudió a la zona. Según el escrito, los responsables municipales plantearon una actuación conjunta para recuperar la normalidad en el espacio público, pero sus propuestas resultaron "totalmente infructuosas". También defienden que desde el Cuerpo Nacional de Policía se alegaron "instrucciones precisas" para tratar la situación como una supuesta ocupación de la vía pública. Sostiene, asimismo, que la instalación de las tiendas responde a una convocatoria reivindicativa, por lo que no se trataría de una ocupación espontánea de la vía pública.

Aseguran que personas procedentes de la concentración protagonizaron altercados en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entre ellos el lanzamiento de pintura y el acceso a los balcones del edificio. Desde el Ayuntamiento califican estos hechos como "violentos e inadmisibles" y señalan que podrían provocar daños en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, además de accidentes entre quienes acceden al edificio o una entrada no autorizada en una sede institucional.

La vicealcaldesa sostiene que la Delegación del Gobierno tiene entre sus funciones garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana mediante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También atribuye a esta Administración la competencia para el mantenimiento del orden público a través de dichos cuerpos. "La responsabilidad de la existencia de esta concentración es claramente de esa Administración [Delegación de Gobierno], por lo que el riesgo para las personas que la realizan también lo es", afirma Sanz en el escrito.

Por su parte, desde la Delegación han contestado al requerimiento de la Comunidad de Madrid y afirman que 'se respete el derecho de reunión' de los manifestantes y se limita a confirmar que ha recibido dicho requerimiento. Hasta el momento, sin embargo, no ha trascendido si también han dado una respuesta al documento del Ayuntamiento.