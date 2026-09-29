El problema de competencias que impide al Ayuntamiento desalojar Sol: "Quisiera levantarlos lo antes posible"

Cientos de personas continúan acampadas en la Puerta del Sol después de que lo que iba a ser una manifestación bajo el lema "Ni una Maricarmen más", acabó desembocando al final de la jornada en una acampada supuestamente espontánea frente a la sede de la Comunidad de Madrid como la que sucedió el 15 de mayo de 2011, conocido como 15-M. El movimiento impulsado y alentado por políticos y activistas de extrema izquierda quiere forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a implantar medidas cada vez más duras en materia de vivienda.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que hay un problema de competencias entre la Policía Municipal y la Policía Nacional para desalojar la céntrica plaza madrileña. Almeida ha contado que el pasado sábado "cuando la manifestación llega al Congreso la Policía Municipal le dice a la Nacional que estos se van a Sol ahora a acampar, que hay que ir allí y hay que evitar que acampen, que esto es competencia vuestra y la Policía Nacional dice que las instrucciones son de retirarse".

Ha insistido el alcalde de Madrid en que "hay una instrucción de retirarse por parte del delegado del Gobierno y nosotros le volvemos a insistir. Cuando les volvemos a insistir mandan dos furgonetas de Policía Nacional que están exactamente cuatro minutos en la fachada del edificio de Correos, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid". Almeida ha señalado que "ayer hubo un momento, que si no es porque la Policía Municipal está en esa plaza, en el que empezaron a escalar las ventanas de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Fuimos nosotros, llamamos a la Policía Nacional y ya tuvo que acudir y lo único que hizo fue pedirnos vallas para poder vallar los aledaños de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

"¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Garantizar que esa acampada no degenere ya en violencia", ha apuntado José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid ha dicho que desde el Ayuntamiento están "estudiando si legalmente nosotros tenemos alguna capacidad de intervenir porque lo que yo no quiero poner es en riesgo a policías municipales que intervengan y que no tengamos la habilitación normativa suficiente". "No está claro que la tengamos y lo estamos viendo", ha añadido.

"Como alcalde de Madrid y como ciudadano a mí lo que me pide el cuerpo es acabar inmediatamente con esto", ha insistido José Luis Martínez-Almeida y ha asegurado que "hay Policía Municipal de por medio y creo que lo que tenemos que hacer es hacerlo bien para que no haya consecuencias que luego legalmente pudieran pasar factura a nuestra Policía Municipal". El alcalde ha remarcado que "lo estamos viendo" y que también están viendo "acciones legales contra el delegado del Gobierno".

Martínez-Almeida ha señalado que la situación le "deprime" y que "como alcalde de Madrid lo que quisiera es levantarlos lo antes posible y si tuviera la certeza de poder hacerlo ya lo hubiera hecho, pero esto es la contradicción entre lo que uno quiere y la condición institucional de alcalde de Madrid". "No siempre uno puede hacer lo que quiere en el momento en que quiere, sobre todo desde el punto de vista de la actuación de la Policía Municipal no está claro que tenga esa habilitación y se podía enfrentar a responsabilidades", ha concluido.