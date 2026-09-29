Encuentran en Francia por su ADN al conductor que atropelló mortalmente a una joven en Moncloa en 2021

La Policía ha detenido en Francia al fugitivo buscado por la muerte de una joven estudiante de Medicina atropellada en el distrito madrileño de Moncloa en 2021. Una muestra de ADN encontrada en el vehículo implicado en el suceso ha permitido dar con su identidad, mientras que las huellas dactilares han confirmado que se trataba de la persona buscada, que vivía en el país vecino con una identidad falsa.

El arresto se ha producido en la localidad francesa de Illes, después de una investigación que ha permitido localizar al sospechoso fuera de España. Sobre él pesaba una reclamación judicial por delitos de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.

La pista decisiva ha aparecido en el coche implicado en el atropello. La Policía Municipal de Madrid encontró allí una muestra biológica que, tras ser analizada por la Comisaría General de Policía Científica, ha permitido detectar una coincidencia genética en Francia. Los datos apuntaban a una persona de edad similar a la del fugitivo, pero registrada con otra identidad.

Para comprobar si se trataba del hombre buscado, los investigadores han recurrido a las huellas dactilares. El cotejo ha confirmado la sospecha: ambas identidades correspondían a la misma persona.

La investigación se remonta al atropello mortal de 2021. La joven acababa de bajarse de un vehículo VTC cuando un coche que circulaba a gran velocidad la arrolló. El conductor se dio a la fuga y dejó a la víctima en el lugar. La estudiante falleció posteriormente a causa de la gravedad de las heridas.