El delegado del Gobierno rechaza el desalojo y pide a Ayuso que "respete" el "derecho de reunión" en Sol

La Policía Nacional no tiene orden de momento desalojar por el momento a los jóvenes que mantienen desde el sábado una acampada en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar la aprobación del denominado decreto Maricarmen. La Delegación del Gobierno en Madrid, que encabeza el socialista Francisco Martín Aguirre, ha confirmado que ha recibido el requerimiento anunciado por el Ejecutivo Autonómico, aunque mantiene su posición de no intervenir mientras no se produzcan circunstancias que lo hagan necesario.

La acampada ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno, después de que el Ejecutivo Regional reclamara al Gobierno de Pedro Sánchez que levantase el campamento en un plazo de 48 horas.

La Delegación del Gobierno defiende que velará por la seguridad ciudadana en la Puerta del Sol y mantendrá la protección de la Real Casa de Correos. Francisco Martín ha reclamado al Ejecutivo Autonómico "respeto al derecho fundamental de reunión".

Martín también ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que asuma sus competencias para abordar el problema de la vivienda en la región. La posición de la Delegación del Gobierno se mantiene, así, pese al requerimiento planteado por la Comunidad de Madrid, que pretende que el campamento sea desalojado antes de que se produzca la votación prevista en el Congreso sobre los decretos de vivienda.

El Gobierno regional anunció este martes un plazo de 48 horas al Ejecutivo Central para que procediera a levantar la acampada instalada en el centro de Madrid. Y es que los jóvenes llegaron a la Puerta del Sol el sábado en protesta por el desahucio de Maricarmen y tienen previsto permanecer allí, al menos, hasta el viernes, coincidiendo con la fecha en la que el Gobierno pretende que se voten en el Congreso los decretos relacionados con la vivienda.