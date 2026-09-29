La lista de viviendas de Maroto y Óscar López se vuelve en su contra: "¿Son ustedes un fondo buitre?"

Reyes Maroto ha acusado a José Luis Martínez-Almeida de ponerse "con los fondos buitre" y de llegar tarde con Maricarmen. "¿Y usted qué es? Porque usted tiene tres veces más viviendas que Urbagestión", le ha devuelto el alcalde durante el Pleno municipal celebrado este martes en el Palacio de Cibeles.

La portavoz del PSOE se había dirigido al alcalde para preguntarle si "el ático de lujo que ha comprado la Comunidad de Madrid para servir como oficina temporal de la presidenta Ayuso cumple con las normas urbanísticas municipales". Almeida le había respondido: "No estoy para resolver sus dudas urbanísticas".

Entonces, como Rita Maestre, Maroto ha sacado al debate el desahucio de Maricarmen: "Señor Almeida, ya tiene su titular, pero hombre, sea un poquito más humilde con el desahucio de Maricarmen, porque si algo se ha conseguido con la presión social es parar a los fondos buitre y usted ha llegado tarde".

La socialista ha sostenido que el regreso de Maricarmen a su casa no resuelve el problema de fondo. "El desahucio de Maricarmen es la gota que ha colmado el vaso", ha afirmado, antes de plantear al alcalde: "¿Cuántas familias tienen que perder su casa para que usted haga algo?".

"Cuando hay que defender el modelo de vivienda, usted se pone con los fondos buitre. Porque usted ha elegido el modelo de los áticos de lujo frente a las viviendas de quienes tienen que levantar los barrios todos los días. Así que a Maricarmen, señor Almeida, le echó un fondo buitre. A usted le van a echar los madrileños en mayo de 2027", le ha acusado al final de su intervención Maroto.

"Señora Maroto, ¿les ha molestado tanto lo de Maricarmen? ¿Les molesta tanto que vuelva a su casa?", le ha preguntado entonces Almeida, recordando que los representantes de Maricarmen han agradecido al Consistorio las gestiones que han permitido que regrese a su vivienda de Retiro.

Sobre Urbagestión, los dueños del inmueble y a los que Maroto se ha referido como un fondo buitre, Almeida ha respondido: "Pero señora Maroto, usted con su demagogia habitual dice 'el fondo buitre, Urbagestión'. ¿Usted qué es? Porque usted tiene tres veces más viviendas que Urbagestión", ha replicado el edil.

Almeida ha detallado que en la declaración de bienes de Maroto aparecen seis inmuebles, tres de ellos aparentemente viviendas, mientras que Urbagestión tenía una. Desde ahí, el alcalde ha lanzado: "¿Es usted un fondo buitre, señora Maroto? ¿Cuántas viviendas dedica usted al alquiler social?".

A partir de ahí, Almeida ha trasladado el debate a Cataluña, un argumento que ya ha utilizado en otras ocasiones para cuestionar las críticas de la izquierda sobre los desahucios en Madrid. Ha preguntado por qué en esa comunidad se producen más desahucios y hay más grandes tenedores que en Madrid y, en cambio, Maroto "siempre pone de ejemplo" el modelo catalán.

"¿Por qué usted no se preocupó de Olga, la señora que se suicidó después de ser desahuciada en Cataluña? ¿Usted se imagina si se hubiera suicidado en Madrid qué es lo que hubiera dicho? Hubiera dicho lo mismo que dijo con las residencias, que somos unos asesinos. Eso es lo que hubiera dicho y se hubiera quedado tan ancha. Pero cuando mueren en Cataluña por desahucio, a usted le es completamente indiferente", ha afirmado.

El alcalde ha terminado su intervención mencionando al socialista Óscar López también por su patrimonio inmobiliario. "Dígale a su compañero, que tiene incluso más viviendas que usted, que cuántas viviendas sociales tiene. Porque el PSOE no presenta una candidatura a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Presenta un fondo buitre. Presenta grandes tenedores", ha aseverado.