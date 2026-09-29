El nuevo mapa de la Puerta del Sol: así son las calles inventadas por los acampados de la vivienda
Lo que iba a ser una marcha desde la Puerta del Sol hasta el Congreso bajo el lema "Ni una Maricarmen más" ha acabado desembocando en una acampada en el centro de Madrid. Entre pancartas y carteles de protesta, los propios manifestantes han organizado una "ciudad", un espacio rebautizando las calles, plazas y avenidas que cruzan el campamento en pleno centro de la capital.
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Calle 26 de septiembre - Acampada Sol (Madrid)
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Calle Aida Lafuente - Acampada Sol (Madrid)
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Calle del Amor Encapuchado - Acampada Sol (Madrid)
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Calle Lucha de Clases - Acampada Sol (Madrid)
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Plaza Intifada - Acampada Sol (Madrid).
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Peluquería Gratis - Acampada Sol (Madrid)