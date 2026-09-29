Los acampados de Sol paralizan un desahucio con gritos de "fuera" a la Policía

Un grupo de los acampados de la Puerta del Sol se ha desplazado este martes hasta el número 5 de la calle Navas de Tolosa, en el distrito Centro, para impedir un nuevo desahucio.

Según se puede comprobar en un vídeo grabado por Libertad Digital, los congregados han utilizado altavoces para llamar a los acampados y pedirles que se desplazaran hasta el inmueble. "Navas de Tolosa número 5, por favor acercaos que la van a desahuciar", se escucha decir a uno de los allí presentes. Poco después, las imágenes muestran a un numeroso grupo movilizándose ya en dirección a la vivienda.

Ya allí, varios agentes de la Policía Nacional se encontraban custodiando el inmueble. A su llegada, los concentrados han coreado "fuera, fuera, fuera" hasta conseguir que los efectivos policiales abandonaran el lugar.

La movilización ha continuado mientras la inquilina del inmueble ha salido al balcón para agradecer el apoyo. Los manifestantes han coreado entonces más cánticos como "Madrid será la tumba del fascismo" o "El pueblo unido jamás será vencido".

Finalmente, según ha informado el Sindicato de Inquilinas, la comisión judicial ha comunicado que el lanzamiento se ha aplazado. La nueva fecha ha quedado fijada para el 14 de octubre a las 9:30 horas.