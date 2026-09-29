Los acampados de Sol se preparan ante una posible visita de Desokupa: órdenes de seguridad y talleres de autodefensa

"Me acaba de decir un pajarito que esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos… ¿Las 12 campanadas?". Con este mensaje el líder de Desokupa, Daniel Esteve, hacía sonar todas las alarmas en la Puerta del Sol que este martes por la tarde aún se encuentra abarrotada de jóvenes.

Me acaba de decir un pajarito que esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...😂😂😂 Las 12 campanadas...? — Dani Dsk (@daniesdsk) September 29, 2026

Tal es el temor a su visita que los acampados desde el pasado sábado por la noche han celebrado una asamblea para determinar qué hacer en caso de que se produzca. Allí han dado indicaciones para la seguridad y están impartiendo talleres de autodefensa con orden de "no violencia".

🔴 "Nos estamos organizando para que nadie se tenga que ir" pic.twitter.com/l7398bp0i1 — Libertad Digital (@libertaddigital) September 29, 2026

La solución de emergencia llevada a cabo en el seno del Consejo de Ministros para salvar in extremis el acuerdo no ha satisfecho a los acampados en la Puerta del Sol, que han mostrado su desilusión con los dos decretos aprobados, la vía finalmente decidida para evitar el fiasco de no lograr un pacto entre los propios socios de gobierno. Moncloa quiere convalidarlos de urgencia este mismo viernes en el Congreso sin esperar al mes de margen con el que cuenta.

"¡No nos vamos sin decreto Maricarmen!", coreaban los concentrados en la Puerta del Sol una vez que el contenido de sendos textos se ha ido haciendo público. Una imagen de rechazo mucho más letal para Pedro Sánchez que cualquier derrota en el Parlamento, algo que lleva sucediendo toda la legislatura y de la que siempre podría, en cualquier caso, culpar a las derechas.

El sentimiento mayoritario entre los asistentes sigue siendo el de permanecer en la acampada. De hecho, ya se han convocado manifestaciones en distintos puntos de España para los próximos días 3 y 4 de septiembre bajo el lema "Esto acaba de empezar".

Poco antes, la Comunidad de Madrid había elevado la presión sobre la Delegación del Gobierno precisamente por la acampada instalada en el Kilómetro 0. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno para que, en un plazo máximo de 48 horas, dé las instrucciones necesarias para proceder al desalojo y para garantizar la protección de la Real Casa de Correos.

Así lo anunció este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que acusó al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y al Ministerio del Interior de no estar actuando para poner fin a una situación que, según denunció, está provocando perjuicios a vecinos y comerciantes de la zona.