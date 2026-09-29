Los acampados en Sol, desilusionados con Sánchez: "¡No nos vamos sin decreto Maricarmen!"

La solución de emergencia llevada a cabo en el seno del Consejo de Ministros para salvar in extremis el acuerdo no ha satisfecho a los acampados en la Puerta del Sol, que han mostrado su desilusión con los dos decretos aprobados, la vía finalmente decidida para evitar el fiasco de no lograr un pacto entre los propios socios. Moncloa quiere convalidarlos de urgencia este mismo viernes en el Congreso sin esperar al mes de margen con el que cuenta.

"¡No nos vamos sin decreto Maricarmen!", coreaban los concentrados en la Puerta del Sol una vez que el contenido de sendos textos se ha ido haciendo público. Una imagen de rechazado mucho más letal para Pedro Sánchez que cualquier derrota en el Parlamento, algo que lleva sucediendo toda la legislatura y de la que siempre podría, en cualquier caso, culpar a las derechas.

"No creemos que se apruebe ningún tipo de medida y las medidas que se puedan aprobar van a ser mínimas y bastante descafeinadas así que nosotros vamos a seguir aquí hasta que haga falta y nuestro plan de lucha sin duda es hablar con los trabajadores y ver hasta qué punto es viable poder intentar hacer una huelga general", apuntaba a Libertad Digital una de las concentradas en Sol.

Por su parte, las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río y Valeria Racu, ya han avanzado que la acampada continúa y la lucha "sigue en las calles", al tiempo que han calificado de "vergüenza" que se pueda separar en varias leyes su demanda. Así lo han dicho tras conocerse que el Gobierno prepara dos reales decretos en lugar del único que reclama el movimiento, el llamado "decreto Maricarmen".

Racu ha calificado de "verdadera vergüenza" la posibilidad de dividir la norma y ha acusado al Ejecutivo de "jugar a la campaña electoral" y de practicar la táctica del "divide y vencerás", que, según ha dicho, consiste en romper el decreto para que solo queden "migajas".

Asimismo, las portavoces han exigido que se apruebe un único texto, "sin una sola coma cambiada", y han advertido que cualquier otra cosa será "un decreto farsa", insistiendo, no obstante, en que no harán una valoración concreta hasta ver la "letra pequeña", porque hasta que no haya texto "no hay real decreto". Ante la duda sobre el plazo de 48 horas para desalojar la plaza y la votación de convalidación en el Congreso el viernes, han evitado concretar planes: "Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, se hará".

Más información en unos minutos.