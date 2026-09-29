San Isidro y La Almudena serán días festivos en Madrid en 2027

Madrid tendrá en 2027 dos festivos locales vinculados a sus principales celebraciones patronales: el sábado 15 de mayo, con motivo de San Isidro, patrón de la capital, y el martes 9 de noviembre, festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

En el punto 21 del orden del día y a propuesta de la Alcaldía, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes por unanimidad la propuesta para establecer ambas fechas como fiestas locales, de cara a su incorporación al calendario laboral de 2027.

De acuerdo con la distribución habitual del calendario laboral de la Comunidad de Madrid, cada municipio dispone de dos jornadas festivas de carácter local, cuya fijación corresponde a los respectivos Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Este año, las fiestas de San Isidro cerraron en Madrid con una sensación doble: la de unas celebraciones multitudinarias como pocas veces se recuerdan y la de un debate abierto sobre si la ciudad está preparada para asumir ese nivel de afluencia.