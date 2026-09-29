Tres Cantos crea un sello para acreditar la sostenibilidad y seguridad de los centros de datos

El Ayuntamiento de Tres Cantos —Madrid— ha presentado este martes el sello municipal Green Data City (GDC), un marco de acreditación que exigirá a los centros de datos instalados en el municipio el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de eficiencia energética, sostenibilidad, ciberseguridad y resiliencia operativa.

La presentación del sello se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento y de su alcalde, Jesús Moreno, por consolidar los centros de datos como un sector estratégico para el municipio y esencial para la transformación digital.

Estas instalaciones almacenan y procesan la información necesaria para el funcionamiento de servicios como las telecomunicaciones, la sanidad, la banca, la movilidad o las aplicaciones de inteligencia artificial. Además, el Consistorio considera que el crecimiento del sector representa una oportunidad para atraer inversión tecnológica, crear empleo cualificado, fortalecer la soberanía digital y desarrollar actividades de alto valor añadido.

Por ello, Tres Cantos ha incorporado los centros de datos como su "quinto sector estratégico", junto con los sectores espacial y de defensa, audiovisual, biotecnológico y de innovación científica.

La estrategia Green Data City establece una hoja de ruta hasta 2030 basada en la eficiencia energética, la economía circular y el uso de energía limpia. También contempla la recuperación del calor generado por las instalaciones y una gestión eficiente del agua.

Los centros de datos acogidos al sello deberán contar con certificaciones como LEED Gold, CEEDA, ISO 50001 e ISO 27001, así como con estándares relacionados con la eficiencia, la seguridad y la continuidad operativa, entre ellos ASHRAE, SOC 2 y TIER III.

Moreno afirmó que el distintivo permitirá garantizar que el crecimiento de la industria digital sea compatible con la sostenibilidad y genere beneficios para el municipio en forma de empleo, actividad económica, oportunidades para los jóvenes y aprovechamiento energético.

Críticas

Durante la presentación, el alcalde alertó de que el nuevo marco regulatorio estatal amenaza al 90% de los proyectos de centros de datos previstos en España y podría provocar que parte de los más de 69.000 millones de euros de inversión proyectados se trasladara a otros países de la Unión Europea.

Moreno cuestionó que algunas de las condiciones planteadas puedan aplicarse con carácter retroactivo a proyectos ya iniciados. Entre ellas, citó la obligación de que el 80% de la energía consumida proceda de nuevas plantas renovables operativas en un plazo de 18 meses, así como los plazos establecidos para cumplir determinados requisitos y los posibles recargos en los peajes eléctricos.

En Tres Cantos, el Ayuntamiento calcula que la regulación podría afectar a cerca de 600 millones de euros de inversión tecnológica a corto plazo, correspondientes, entre otros, a proyectos de MERLIN Properties y Quetta Data Centers.

"Los centros de datos están en la sala de máquinas de nuestras vidas: nuestros móviles, la salud, la banca o los coches dependen de ellos", afirmó Moreno, quien reclamó seguridad jurídica y un marco regulatorio que permita aprovechar las oportunidades económicas, industriales y tecnológicas asociadas al sector.

El Ayuntamiento ha trasladado sus objeciones al Partido Popular, la Comunidad de Madrid y los operadores afectados. También prepara una reunión con empresas tecnológicas, inversores y agentes económicos para coordinar actuaciones en defensa de las inversiones, el empleo cualificado y el desarrollo industrial del municipio.