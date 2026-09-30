Almeida exige a Marlaska actuar en Sol tras hallar adoquines y grandes cuchillos dentro de algunas tiendas de campaña

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que este miércoles enviará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, un documento sobre la situación de la acampada de la Puerta del Sol. Según ha señalado, el Ayuntamiento ha documentado adoquines procedentes de obras cercanas y cuchillos de grandes dimensiones dentro de algunas tiendas de campaña.

Almeida, que ha comparecido desde Valdebebas junto a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha planteado a la Delegación del Gobierno si mantiene que la concentración tiene carácter pacífico y no supone un riesgo para el orden público y la seguridad.

Adoquines procedentes de obras cercanas

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento ha podido acreditar que algunos participantes en la acampada han hecho acopio de adoquines extraídos de obras próximas.

Almeida ha cuestionado que este material pueda considerarse propio de una protesta pacífica y ha señalado que los adoquines "pueden ser utilizados como armas arrojadizas".

En el mismo documento, el Ayuntamiento incorporará, según ha anunciado el alcalde, información sobre la presencia de cuchillos de grandes dimensiones en la acampada de la Puerta del Sol.

"No son necesarios para cortar un bocadillo", ha afirmado Almeida al referirse a estos cuchillos.

El regidor madrileño también ha mencionada la existencia de hornillos destinados a calentar comida y ha advertido del riesgo asociado a su utilización dentro de la acampada.

Almeida pide una respuesta a Marlaska y Martín

Con esta nueva comunicación, el Ayuntamiento pretende que el delegado del Gobierno se pronuncie sobre si continúa considerando que la acampada es pacífica.

Almeida ha recordado que la competencia sobre la concentración corresponde a la Policía Nacional y ha dirigido sus críticas al ministro del Interior y al delegado del Gobierno por su valoración de la situación.

"El Ayuntamiento ha podido acreditar que parte de los integrantes de la acampada han hecho acopio de adoquines de obras cercanas", ha señalado el alcalde, quien ha relacionado este material con un posible uso como arma arrojadiza.

El anuncio se produce después de que en los últimos días se hayan producido altercados en el entorno de la acampada, según ha señalado el propio alcalde.

El Ayuntamiento vallará el Oso y el Madroño

En paralelo, Almeida ha anunciado que la Policía Municipal informará a la Policía Nacional del vallado del monumento del Oso y el Madroño, situado en la Puerta del Sol.

El alcalde ha denunciado que el monumento, declarado Bien de Interés Cultural, ha sido objeto de pintadas desde la acampada por el derecho a la vivienda. Entre ellas ha citado una inscripción dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Ayuso, cuidado".

"No considero que sea una manifestación pacífica una que vandaliza un Bien de Interés Cultural", ha declarado Almeida.

Quejas sobre ruido e higiene

Almeida ha reclamado además que se tenga en cuenta la situación de los comerciantes de la Puerta del Sol. Según ha señalado, el Ayuntamiento está recibiendo referencias sobre ruidos, higiene y las condiciones de la acampada durante el día y la noche.

El alcalde ha animado a los comerciantes de la zona a explicar públicamente cómo les está afectando la concentración y ha criticado la posición de PSOE y Más Madrid ante las molestias que, según sostiene, está generando la protesta.

De hecho, este martes, algunos comerciantes trasladaron a Libre Mercado las pérdidas que estaban registrando, mientras establecimientos como Rodilla habían optado por blindar sus baños para evitar pintadas de los manifestantes.